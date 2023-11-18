Ізраїль просуватиметься "всюди, де буде знайдено ХАМАС", - ЦАХАЛ
Армія оборони Ізраїлю планує наступати та просуватися "всюди, де буде знайдено ХАМАС", включаючи південну частину Гази
Про це пише CNN.
"Це станеться там, де і коли буде зручно для Армії оборони Ізраїлю та коли умови будуть оптимальними", - сказав речник Армії оборони Ізраїлю контрадмірал Даніель Хагарі.
Раніше міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант заявляв, що наземні операції країни "триватимуть багато місяців - і будуть на півночі і на півдні Гази. Ми знищимо ХАМАС, де б він не був".
- 17 листопада голова Ради національної безпеки Ізраїлю заявив, що ЦАХАЛ відзначає три тижні з моменту початку наземного вторгнення і зараз діє в самому центрі Гази.
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