Ізраїль просуватиметься "всюди, де буде знайдено ХАМАС", - ЦАХАЛ

Про це пише CNN.

"Це станеться там, де і коли буде зручно для Армії оборони Ізраїлю та коли умови будуть оптимальними", - сказав речник Армії оборони Ізраїлю контрадмірал Даніель Хагарі.

Раніше міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант заявляв, що наземні операції країни "триватимуть багато місяців - і будуть на півночі і на півдні Гази. Ми знищимо ХАМАС, де б він не був".