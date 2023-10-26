Ізраїль протягом доби завдав ударів по 250 об'єктах ХАМАС
Армія оборони Ізраїлю протягом минулої доби завдала ударів по 250 об'єктах бойовиків ХАМАСу у Газі. Це була військова інфраструктура, командні центри, тунелі та ракетні установки
Про це пише The Times of Israel.
За даними ЦАХАЛу, йдеться про інфраструктуру ХАМАС, командні центри, тунелі та ракетні установки. Ракетні установки були "розміщені в центрі цивільних районів, з яких протягом усієї війни вели вогонь по території Ізраїлю".
Крім того, сили ВМС завдали удару по пусковій позиції ХАМАС "земля-повітря" в Хан-Юнісі. Місце запуску ракет було "розташоване поруч із мечеттю та дитячим садком, що є ще одним доказом того, що ХАМАС навмисно використовує цивільні об’єкти в терористичних цілях".
- Вночі 26 жовтня армія оборони Ізраїлю здійснила так званий цілеспрямований рейд у північній частині Гази. ЦАХАЛ вдарив по військових цілях та інфраструктурі терористів ХАМАС.
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