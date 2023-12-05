Ізраїль розглядає варіант з затопленням водою тунелів ХАМАСу, - WSJ
Армія оборони Ізраїлю розглядає ідею затоплення морською водою тунелів терористичного угруповання ХАМАС в Газі
Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на американського посадовця.
Видання зазначає, що в листопаді ЦАХАЛ встановив п’ять великих водяних помп поблизу Аль-Шаті - табору біженців в місті Газа. Ці помпи достатньо потужні, аби перекачувати до тунелів ХАМАС тисячі кубометрів води на годину та затопити їх за кілька тижнів.
Ізраїль ще не непевний, що реалізуватиме цей план, але попередив про нього посадовців США.
В США, пише журнал, деякі чиновники висловлювали занепокоєння - зокрема щодо потенційної шкоди водоносному горизонту та ґрунту анклаву.
"Ми не впевнені, наскільки успішним буде прокачування, бо ніхто не знає подробиць про тунелі та землі навколо них. Неможливо знати, чи буде це ефективно, тому що ми не знаємо, як морська вода стікатиме в тунелях, у яких ніхто раніше не бував", - заявило джерело.
- 1 грудня ЦАХАЛ повідомив, що ХАМАС порушив оперативну паузу й вів вогонь по Ізраїлю. У відповідь ЦАХАЛ відновив бойові дії проти ХАМАСу у Секторі Гази.
- Ізраїльські військові заявили, що проводитимуть наземну операцію на півдня Гази так само потужно, як і у північній частині.
- Речник ЦАХАЛ Даніель Хагарі 3 грудня, заявив, що армія оборони Ізраїлю розширює свої наземні операції на всю територію Гази.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 36.69 Купівля 36.69Продаж 37.34
- EUR Купівля 39.81Продаж 40.8
- Актуальне
- Важливе