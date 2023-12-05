Ізраїль розглядає варіант з затопленням водою тунелів ХАМАСу, - WSJ

Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на американського посадовця.

Видання зазначає, що в листопаді ЦАХАЛ встановив п’ять великих водяних помп поблизу Аль-Шаті - табору біженців в місті Газа. Ці помпи достатньо потужні, аби перекачувати до тунелів ХАМАС тисячі кубометрів води на годину та затопити їх за кілька тижнів.

Ізраїль ще не непевний, що реалізуватиме цей план, але попередив про нього посадовців США.

В США, пише журнал, деякі чиновники висловлювали занепокоєння - зокрема щодо потенційної шкоди водоносному горизонту та ґрунту анклаву.

"Ми не впевнені, наскільки успішним буде прокачування, бо ніхто не знає подробиць про тунелі та землі навколо них. Неможливо знати, чи буде це ефективно, тому що ми не знаємо, як морська вода стікатиме в тунелях, у яких ніхто раніше не бував", - заявило джерело.