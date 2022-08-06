Ізраїль та "Ісламський джихад" розпочали перемовини за посередництва Єгипту

Про це The Times of Israel повідомив близькосхідний дипломат.

"Зараз Єгипет виступає посередником між Ізраїлем і Палестинським "Ісламським джихадом", намагаючись покласти край триваючому раунду насильства в Газі", - зазначається у повідомленні

Дипломат додав, що делегація з Каїра планує завтра вирушити до Гази.

Раніше повідомлялось, що у секторі Газа Ізраїль атакував угруповання "Ісламський джихад", палестинці кажуть про вісім загиблих

В Ізраїлі оголосили ракетну загрозу, влада відкрила бомбосховища.

Згодом стало відомо, що Ізраїль ліквідував лідера "Ісламського джихаду" Тайсіра Джабарі.

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