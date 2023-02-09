Ізраїль вивчає досвід України у боротьбі з іранськими дронами на випадок атак Тегерану, - посол
Ізраїльська сторона зацікавлена у вивченні досвіду українців, БО Іран вже використовував проти Ізраїлю свої дрони, які зараз застосовують росіяни
Про це сказав посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський в інтерв'ю журналісту Василю Голованову.
"Оскільки ми розуміємо, що ці дрони активно використовуються проти України, а завтра вони можуть використовуватися проти Ізраїлю, і вже були такі спроби. Але це не було настільки масово, як це робиться проти України. Тому, як це цинічно не звучало б, але ми вчимося на вашому досвіді, вивчаємо як вам вдається справлятися з іранськими дронами", - сказав він.
За словами посла, при цьому, на його думку, важко оцінити можливість передачі від іранської сторони для росіян балістичних ракет, але питання дронів також є таким, що турбує Ізраїль.
- 6 лютого у ГУР Міноборони України повідомили, що російська армія може найближчим часом отримати чергову партію іранських дронів-камікадзе Shahed-136. Усього за контрактом передбачено постачання 1750 одиниць.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.61
Купівля 39.61Продаж 40.29
-
EUR
Купівля 42Продаж 42.87
- Актуальне
- Важливе