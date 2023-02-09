Про це сказав посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський в інтерв'ю журналісту Василю Голованову.

"Оскільки ми розуміємо, що ці дрони активно використовуються проти України, а завтра вони можуть використовуватися проти Ізраїлю, і вже були такі спроби. Але це не було настільки масово, як це робиться проти України. Тому, як це цинічно не звучало б, але ми вчимося на вашому досвіді, вивчаємо як вам вдається справлятися з іранськими дронами", - сказав він.

За словами посла, при цьому, на його думку, важко оцінити можливість передачі від іранської сторони для росіян балістичних ракет, але питання дронів також є таким, що турбує Ізраїль.