У розвідці прогнозують отримання Росією чергової партії іранських дронів найближчим часом
Російська армія може найближчим часом отримати чергову партію іранських дронів-камікадзе Shahed-136. Усього за контрактом передбачено постачання 1750 одиниць
Про це повідомила пресслужба ГУР Міноборони України.
"Що стосується дронів, то у РФ реально є проблеми з арсеналом, у тому числі і з безпілотниками. На сьогодні вони використали приблизно 660 дронів-"шахедів". За контрактом передбачено 1750 одиниць. Також потрібен час для їх доставки та підготовки", - сказав представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький.
"За нашими даними, зараз у них буде чергова партія поставки – будемо уточнювати кількість дронів. Як правило, до цього вони завозили партіями 250-300 штук", - додав він.
Скібіцький нагадав, що росіяни використовують різні висоти і різні напрямки для обминання протиповітряної оборони, а також змінюють райони запуску дронів. Також він зазначив, що запуск кількох безпілотників не є ефективним, а масований запуск розрахований на те, аби прорвати нашу систему ППО і влучити в потрібні ворогу об’єкти.
- 6 лютого в ОК "Південь" заявили, що Росія не запускає по Україні дрони-камікадзе Shahed-136 через штормову погоду.
- Востаннє окупанти запускали по Україні дрони-камікадзе в ніч на 26 січня.
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