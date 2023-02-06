Про це повідомила пресслужба ГУР Міноборони України.

"Що стосується дронів, то у РФ реально є проблеми з арсеналом, у тому числі і з безпілотниками. На сьогодні вони використали приблизно 660 дронів-"шахедів". За контрактом передбачено 1750 одиниць. Також потрібен час для їх доставки та підготовки", - сказав представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький.

"За нашими даними, зараз у них буде чергова партія поставки – будемо уточнювати кількість дронів. Як правило, до цього вони завозили партіями 250-300 штук", - додав він.

Скібіцький нагадав, що росіяни використовують різні висоти і різні напрямки для обминання протиповітряної оборони, а також змінюють райони запуску дронів. Також він зазначив, що запуск кількох безпілотників не є ефективним, а масований запуск розрахований на те, аби прорвати нашу систему ППО і влучити в потрібні ворогу об’єкти.