Ізраїль вперше в історії задіяв найпотужнішу систему ПРО, перехопивши ракету з Ємену, - Defence Express

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Єменські хусити мають іранське озброєння, особливо, коли ми говоримо про далекобійні ракети та дрони. Для розуміння зазначу, що буквально у вересні у столиці, захопленій хуситами, Ємену відбувся парад, на якому вони продемонстрували майже весь свій арсенал. Якщо брати те, що там було продемонстровано, то мова йде про іранське озброєння. Тобто це іранські балістичні ракети, включно з відомими Zolfaghar, також Shahed 136, Shahed-131. Значна кількість озброєння, яким володіють хусити, постачається з Ірану", - зауважив військовий експерт.

За його словами, сьогодні 31 жовтня ЦАХАЛ офіційно повідомив, що було збито протиракетною системою Arrow 3 балістичну ракету, яку була запущена з Ємену по південному району Ізраїля.

"Arrow 3 – найвища протиракетна система Ізраїлю, яка покликана збивати як мінімум балістичні ракети середньої дальності. Це було перше використання системи ПРО такого рівня в історії, а також перше застосування Arrow 3 для перехоплення балістичної ракети. Тобто у єменських хуситів є балістичні ракети середньої дальності, які дозволяють уражати цілі. Та версія ракети, яку застосували хусити, вони її називають Toufan. Це іранська ракета, яка базується на північнокорейській Nodong-1, яка своєю чергою базується на Р-17 комплексу "Ельбрус". За велику кількість ітерацій (повторювання – ред.), еволюцій цієї ракети, яка залишається рідкопаливною, вона вже досягла дальності 2000 км", - прокоментував Олег Катков.