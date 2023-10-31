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Ізраїль вперше в історії задіяв найпотужнішу систему ПРО, перехопивши ракету з Ємену, - Defence Express

31 жовтня, 2023 вiвторок
17:45
Світ ізраїль обстріл

Військовий експерт, головний редактор Defence Express Олег Катков зазначив, що в Ізраїлі 31 жовтня система протиракетної оборони Arrow 3 збила балістичну ракету середньої дальності, і це стало першим випадком в історії застосування такої системи ПРО

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Єменські хусити мають іранське озброєння, особливо, коли ми говоримо про далекобійні ракети та дрони. Для розуміння зазначу, що буквально у вересні у столиці, захопленій хуситами, Ємену відбувся парад, на якому вони продемонстрували майже весь свій арсенал. Якщо брати те, що там було продемонстровано, то мова йде про іранське озброєння. Тобто це іранські балістичні ракети, включно з відомими Zolfaghar, також Shahed 136, Shahed-131. Значна кількість озброєння, яким володіють хусити, постачається з Ірану", - зауважив військовий експерт.

За його словами, сьогодні 31 жовтня ЦАХАЛ офіційно повідомив, що було збито протиракетною системою Arrow 3 балістичну ракету, яку була запущена з Ємену по південному району Ізраїля.

"Arrow 3 – найвища протиракетна система Ізраїлю, яка покликана збивати як мінімум балістичні ракети середньої дальності. Це було перше використання системи ПРО такого рівня в історії, а також перше застосування Arrow 3 для перехоплення балістичної ракети. Тобто у єменських хуситів є балістичні ракети середньої дальності, які дозволяють уражати цілі. Та версія ракети, яку застосували хусити, вони її називають Toufan. Це іранська ракета, яка базується на північнокорейській Nodong-1, яка своєю чергою базується на Р-17 комплексу "Ельбрус". За велику кількість ітерацій (повторювання – ред.), еволюцій цієї ракети, яка залишається рідкопаливною, вона вже досягла дальності 2000 км", - прокоментував Олег Катков.

  • 15 жовтня Іран звернувся до Ізраїлю з проханням про припинення ескалації конфлікту з ХАМАСом, а також попередив, що відповість, якщо операція продовжиться.
  • Держсекретар США Ентоні Блінкен попередив, що Вашингтон діятиме рішуче у випадку атак на своїх громадян з боку Ірану.
  • Вже 27 жовтня стало відомо, що американські винищувачі здійснили авіаудари по позиціях КВІР Ірану на сході Сирії. Ці удари були відповіддю на атаки на американські бази.
  • Раніше президент Ірану Ібрагім Райсі заявив, що Ізраїль своїми діями перейшов так звані червоні межі, що може "змусити всіх вжити заходів".
  • 31 жовтня Haaretz та Aljazeera повідомили, що єменські повстанці-хусити заявили про запуск "великої кількості" балістичних ракет і безпілотників у бік Ізраїлю
зброя
Ізраїль
Іран
ПРО
Ємен
Війна в Ізраїлі
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