Ізраїль закликає своїх громадян виїхати з Єгипту та Йорданії, тому що вони можуть стати жертвами демонстрантів

Про це повідомляє The Times of Israel.

В агентстві національної безпеки, офісу прем’єр-міністра та міністерства закордонних справ Ізраїлю заявляють, що вони стривожені подорожами ізраїльтян до Єгипту (включаючи Синайський півострів) і Йорданії, де розгортаються протести на підтримку палестинців, тому закликають усіх громадян якомога швидше залишити ці країни. Ізраїль визначає 4 рівень загрози у цих країнах.

Для Марокко Ізраїль встановив 3 рівень загрози, а ізраїльтян просять уникати несуттєвих подорожей.

"Через продовження війни було виявлено подальше значне загострення протестів проти Ізраїлю в останні дні в різних країнах світу, з наголосом на арабських країнах Близького Сходу, поряд з проявами ворожості та насильства проти ізраїльтян і євреїв», – йдеться в повідомленні.

Громадянам Ізраїлю також рекомендується уникати перебування в усіх арабських країнах Близького Сходу, включаючи Туреччину, Єгипет (включаючи Синай), Йорданію, Об’єднані Арабські Емірати, Бахрейн і Марокко, а також Малайзія, Бангладеш, Індонезія та Мальдіви.