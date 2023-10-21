Ізраїль закликає своїх громадян виїхати з Єгипту та Йорданії, тому що вони можуть стати жертвами демонстрантів
Громадян Ізраїлю країна застерігає від поїздок до Єгипту, Йорданії та Марокко через ризик агресії демонстрантів, які вийшли на протести в багатьох країнах Близького Сходу
Про це повідомляє The Times of Israel.
В агентстві національної безпеки, офісу прем’єр-міністра та міністерства закордонних справ Ізраїлю заявляють, що вони стривожені подорожами ізраїльтян до Єгипту (включаючи Синайський півострів) і Йорданії, де розгортаються протести на підтримку палестинців, тому закликають усіх громадян якомога швидше залишити ці країни. Ізраїль визначає 4 рівень загрози у цих країнах.
Для Марокко Ізраїль встановив 3 рівень загрози, а ізраїльтян просять уникати несуттєвих подорожей.
"Через продовження війни було виявлено подальше значне загострення протестів проти Ізраїлю в останні дні в різних країнах світу, з наголосом на арабських країнах Близького Сходу, поряд з проявами ворожості та насильства проти ізраїльтян і євреїв», – йдеться в повідомленні.
Громадянам Ізраїлю також рекомендується уникати перебування в усіх арабських країнах Близького Сходу, включаючи Туреччину, Єгипет (включаючи Синай), Йорданію, Об’єднані Арабські Емірати, Бахрейн і Марокко, а також Малайзія, Бангладеш, Індонезія та Мальдіви.
- Увечері вівторка, 17 жовтня, в Йорданії, Туреччині, Лівані, Ірані, Єгипті та Іраку тисячі людей вийшли на вулиці на знак протесту після авіаудару по лікарні в Газі.
- Увесь вечір в Туреччині тривали акції протесту проти обстрілу госпіталю Аль-Ахлі в Газі. Мітингарі збиралися біля ізраїльського посольства в Анкарі та генконсульства в Стамбулі.
- У середу, 18 жовтня, десятки протестувальників вийшли на вулиці біля американського Капітолія, вони вимагають припинення вогню по Газі. Арештовано 300 людей.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.38 Купівля 37.38Продаж 38.11
- EUR Купівля 39.7Продаж 40.63
- Актуальне
- Важливе