Ізраїль завдав удару по сектору Гази у відповідь на ракетний обстріл
Ізраїльська авіація завдала удару по об'єктах ХАМАС у секторі Гази у відповідь на ракетний обстріл
Про це повідомляє армія оборони Ізраїлю у twitter.
Літаки ВПС Ізраїлю завдали ударів по низці об'єктів ХАМАС у секторі Газа у відповідь на ракетний обстріл.
"Деякий час тому у відповідь на ракетний обстріл літаки завдали ударів по низці терористичних об'єктів ХАМАС у секторі Газа", - йдеться у заяві армії.
Ударів було завдано по об'єкту з виробництва зброї та військових постах ХАМАС.
Таким чином Ізраїль відреагував на ракетний обстріл з території сектору Гази, звідки у ніч проти 26 липня було запущено дві ракети та кілька снарядів, які впали на відкритій місцевості. Про постраждалих та руйнування не повідомлялося.
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15 липня під час візиту до Ізраїлю президент США Джо Байден просив прем'єр-міністра країни Яїра Лапіда посилити військову допомогу Україні та надати озброєння.
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