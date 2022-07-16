Про це повідомляє армія оборони Ізраїлю у twitter.

Літаки ВПС Ізраїлю завдали ударів по низці об'єктів ХАМАС у секторі Газа у відповідь на ракетний обстріл.

"Деякий час тому у відповідь на ракетний обстріл літаки завдали ударів по низці терористичних об'єктів ХАМАС у секторі Газа", - йдеться у заяві армії.

Ударів було завдано по об'єкту з виробництва зброї та військових постах ХАМАС.

Таким чином Ізраїль відреагував на ракетний обстріл з території сектору Гази, звідки у ніч проти 26 липня було запущено дві ракети та кілька снарядів, які впали на відкритій місцевості. Про постраждалих та руйнування не повідомлялося.

15 липня під час візиту до Ізраїлю президент США Джо Байден просив прем'єр-міністра країни Яїра Лапіда посилити військову допомогу Україні та надати озброєння.

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