Ізюм став для окупантів логістичним центром,- Марченко
Міський голова Ізюму Валерій Марченко повідомив, що в місто стягують бронетехніку і солдатів
Про це він розповів в етері Espreso TV.
“На даний час місто повністю окуповане російськими військами, бої ведуться на околицях міста. В південній частині запеклі бої. Місто Ізюм для окупантів став як логістичний центр, туди стягують і бронетехніку і солдатів. Через переправу, яку вони навели через річку Сіверський Донець, переправляються на сторону Слов’янська і міста Барвінкове, там зараз йдуть запеклі бої”,- пояснив Марченко.
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Також міський голова додав, що в Ізюмі гуманітарна катастрофа.
“Наші ЗСУ стримують противника і не дають далі просуватися. В місті гуманітарна катастрофа. Майже більш як два тижні ми не можемо туди організувати гуманітарний коридор, щоб завезти харчові продукти, ліки і вивезти звідти людей. Це неможливо тому, що йдуть запеклі бої і місто перекрито на в’їзд і виїзд”,- підкреслив голова.
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