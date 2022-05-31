Кабаєва, дочки Фрідмана, ще 19 осіб та 4 компанії. Канада ввела нові санкції проти Росії. Список
Канада запровадила санкції проти чотирьох російських компаній та 22 громадян
Про це повідомляється на офіційному сайті уряду.
Під обмеження потрапили: "Инвестторгбанк", "Россельхозбанк", "Управляющая компания РВК" і "Управляющая компания Российского фонда прямых инвестиций".
Додатковий список фізичних осіб, що складається з 22 осіб, відкриває Аліна Кабаєва. Персональні санкції також запроваджені щодо двох дочок олігарха Михайла Фрідмана (Лариса та Катерина Фрідман), олігарха Олександра Бравермана та його родичів та інших.
- Відзначимо, Європейський Союз також пропонує запровадити санкції проти Аліни Кабаєвої, яку називають коханкою президента РФ Володимира Путіна. А можливо і зробив це уже. Адже Кабаєва очолює раду директорів російського холдингу "Національна медіа-група", яка володіє частками майже у всіх основних медіа РФ, і що поширюють державну пропаганду. А у списку санкцій є російські компанії-пропагандисти.
- Великобританія 13 травня розширила список санкцій проти Росії. До нього включені родичі Путіна, його колишня дружина Людмила, яка зараз має прізвище Очеретна, а також його імовірна коханка Кабаєва. Після ухвалення Великобританією санкцій проти Кабаєвої з реєстрів РФ зникла інформація про медіахолдинг "Національна медіа група" (до неї входить, зокрема, російський "Перший канал"), в якому вона є ключовою фігурою. За даними на 2020 рік Кабаєва заробила понад 11,5 млн доларів. Також була депутатом від "Єдиної Росії".
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