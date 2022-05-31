Про це повідомляється на офіційному сайті уряду.

Під обмеження потрапили: "Инвестторгбанк", "Россельхозбанк", "Управляющая компания РВК" і "Управляющая компания Российского фонда прямых инвестиций".

Додатковий список фізичних осіб, що складається з 22 осіб, відкриває Аліна Кабаєва. Персональні санкції також запроваджені щодо двох дочок олігарха Михайла Фрідмана (Лариса та Катерина Фрідман), олігарха Олександра Бравермана та його родичів та інших.

Відзначимо, Європейський Союз також пропонує запровадити санкції проти Аліни Кабаєвої, яку називають коханкою президента РФ Володимира Путіна. А можливо і зробив це уже. Адже Кабаєва очолює раду директорів російського холдингу "Національна медіа-група", яка володіє частками майже у всіх основних медіа РФ, і що поширюють державну пропаганду. А у списку санкцій є російські компанії-пропагандисти.

Великобританія 13 травня розширила список санкцій проти Росії. До нього включені родичі Путіна, його колишня дружина Людмила, яка зараз має прізвище Очеретна, а також його імовірна коханка Кабаєва. Після ухвалення Великобританією санкцій проти Кабаєвої з реєстрів РФ зникла інформація про медіахолдинг "Національна медіа група" (до неї входить, зокрема, російський "Перший канал"), в якому вона є ключовою фігурою. За даними на 2020 рік Кабаєва заробила понад 11,5 млн доларів. Також була депутатом від "Єдиної Росії".

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