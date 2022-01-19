Кабмін дозволив Укравтодору залучити кредити під держгарантії на 20 млрд грн

Про це повідомляє Еокномічна правда з посиланням на документи засідання уряду 19 січня.



Так, у 2022 році Кабмін дозволив Укравтодору залучити до 20 млрд грн під державні гарантії, терміном запозичення до 15 років.



За інформацією видання, надання державних гарантій передбачає, що у випадку неспроможності компанії виконати свої кредитні зобов'язання, за неї це повинна зробити держава. Забезпечення кредитів державними гарантіями спричиняє зростання гарантованого державою боргу.



У Мінфіні у зв’язку з цим зауважили, що збільшення обсягу держборгу та гарантованого боргу суперечить світовій практиці та вимогам МВФ. Умови запозичення, відсоткова ставка тощо визначаються у кредитному договорі або проспекті емісії, які погоджує Мінфін.



Усього Укравтодор планує залучити 30 млрд грн на будівництво доріг у 2022 році. Перший заступник міністра інфраструктури Василь Шкураков зазначив, що це дозволить ввести в експлуатацію 782 км автомобільних доріг та 161 погонний метр мостів.

Нагадаємо, 14 липня 2021 Уряд розширив програму держгарантій на фермерів для купівлі сільгоспземлі.