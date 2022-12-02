Кабмін об'єднав міністерства інфраструктури та розвитку громад і територій України

Про це повідомив під час засідання уряду прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Нове міністерство – розвитку громад, територій та інфраструктури України – очолив Олександр Кубраков, який також став віцепрем’єр-міністром з відновлення України.

Шмигаль зазначив, що таке рішення "додасть більшої ефективності процесу планування та реалізації програм відновлення".

"Ми неодноразово зазначали, що процес відновлення України буде відбуватися навіть попри те, що війна триває. Ідеться не лише про довгострокові проєкти, а і про так зване швидке відновлення – те, що потрібно сьогодні й зараз", – сказав він.

Прем'єр додав, що для того, аби реалізувати програму екстреного відновлення, Україні необхідно наступного року 17 млрд доларів.

"Ми перебуваємо на постійному контакті з нашими партнерами, аби залучити ці кошти. Посада віцепрем’єр-міністра з відновлення дозволить консолідувати цю роботу", – сказав він.

Верховна Рада 1 грудня призначила Олександра Кубракова віцепрем’єр-міністром із відновлення України

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb