Рада призначила Кубракова віцепрем’єром із відновлення України

Про це повідомив у Telegram нардеп Ярослав Железняк.

"Верховна Рада призначила Олександра Кубракова на посаду віцепрем’єра - міністра інфраструктури та регіонального розвитку", - написав він, зазначивши, що за це призначення віддали свої голоси 263 депутати.

200 голосів дала фракція партії "Слуга Народу", "Європейська Солідарність" і "Батьківщина" не дали жодного голосу.

Платформа за життя та мир- 13

За майбутнє - 9

Голос - 6

Довіра - 15

Відновлення України - 10

Позафракційні -10

За звільнення Кубракова з посади міністра інфраструктури України проголосували 242 нардепи, зазначив Железняк.

Буквально за годину до голосування Железняк опублікував подання на призначення Кубракова, яке внесли до Ради.

"В Раду внесли подання на призначення Кубракова О.М. на посаду віцепрем’єр-міністра з відновлення України – міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України", - написав він.

На початку листопада ЗМІ писали, що влада узгодила нову структуру уряду, відповідно до якої в Україні залишиться 14 міністерств замість 20.

29 листопада нардеп Ярослав Железняк заявляв, що чинний міністр інфраструктури України Олександр Кубраков стане новим віцепрем'єр-міністром, який відповідатиме за інфраструктуру та регіональний розвиток, адже ці структури об'єднають.

30 листопада у Раду внесли заяву про звільнення Кубракова з посади міністра інфраструктури.

Віцеспікер ВР Олександр Корнієнко 1 грудня підтвердив, що міністерства інфраструктури та регіональної політики незабаром об'єднають.

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