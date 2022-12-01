Віцеспікер ВР підтвердив, що міністерства інфраструктури та регіональної політики незабаром об'єднають
Міністерства інфраструктури та регіональної політики об'єднають уже найближчими днями
Про це віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко повідомив в ефірі національного телемарафону у четвер, передає Інтерфакс-Україна.
"Буквально найближчими днями буде укрупнення двох міністерств - міністерства інфраструктури та міністерства регіонального розвитку - в одне велике міністерство", - сказав перший віцеспікер.
Він уточнив, що це об'єднання передбачає оптимізацію для того, щоби це міністерство "ефективніше працювало, витрачало менше коштів на своє утримання, але більше формувало політик і більше сервісів надавало центральним органам виконавчої влади на місцях через свою мережу".
- На початку листопада ЗМІ писали, що влада узгодила нову структуру уряду, відповідно до якої в Україні залишиться 14 міністерств замість 20.
- 29 листопада нардеп Ярослав Железняк заявляв, що чинний міністр інфраструктури України Олександр Кубраков стане новим віцепрем'єр-міністром, який відповідатиме за інфраструктуру та регіональний розвиток, адже ці структури об'єднають.
- 30 листопада у Раду внесли заяву про звільнення Кубракова з посади міністра інфраструктури.
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