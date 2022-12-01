Про це віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко повідомив в ефірі національного телемарафону у четвер, передає Інтерфакс-Україна.

"Буквально найближчими днями буде укрупнення двох міністерств - міністерства інфраструктури та міністерства регіонального розвитку - в одне велике міністерство", - сказав перший віцеспікер.

Він уточнив, що це об'єднання передбачає оптимізацію для того, щоби це міністерство "ефективніше працювало, витрачало менше коштів на своє утримання, але більше формувало політик і більше сервісів надавало центральним органам виконавчої влади на місцях через свою мережу".

На початку листопада ЗМІ писали, що влада узгодила нову структуру уряду, відповідно до якої в Україні залишиться 14 міністерств замість 20.

29 листопада нардеп Ярослав Железняк заявляв, що чинний міністр інфраструктури України Олександр Кубраков стане новим віцепрем'єр-міністром, який відповідатиме за інфраструктуру та регіональний розвиток, адже ці структури об'єднають.

30 листопада у Раду внесли заяву про звільнення Кубракова з посади міністра інфраструктури.

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