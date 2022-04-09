Кабмін подовжив термін подачі заявок на отримання допомоги для вимушених переселенців
9 квітня уряд подовжив кінцевий строк подання заяви для отримання допомоги переселенцям до 30 квітня
Про це йдеться на сайті Урядового порталу.
"Підтримка наших людей — це пріоритет. По всій країні. Тих, хто вимушений був поїхати, і тих, хто залишився у своїх домівках. Підтримка грошима, житлом, їжею, ліками. Будемо робити все, аби ніхто не залишався сам на сам із цієї бідою", повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
Подати заявку можна до кінця квітня. Дорослі зможуть отримати 2 тис. грн та 3 тис. грн на дитину.
Також уряд ухвалив рішення про вилучення корпоративних прав і фінансових активів виведених з ринку на початку війни МР Банку та Промінвестбанку - "дочок" російських Сбербанку Росії та "ВЕБ.РФ".
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