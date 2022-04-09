Уряд вирішив вилучити активи двох ліквідованих російських банків в Україні на користь держави

Про це повідомила перший віцепрем’єр - міністр економіки України Юлія Свириденко у ефірі телемарафону.

"Ми ухвалили рішення сьогодні про вилучення корпоративних прав і фінансових активів, які повністю або частково належать резидентам Росії. Йдеться про Сбербанк Росії та Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк", - сказала вона.

Свириденко уточнила, що це рішення, по суті, є практичним запровадженням закону "Про основні засади примусового вилучення в Україні об'єктів права власності РФ та її резидентів".

"Україна стягує частину фінансових активів у вигляді прав вимоги боргу, коштів, які є на рахунках, ОВДП, депозитарних сертифікатів (НБУ). Тому, звичайно, наступним рішенням має бути рішення РНБО, але цей важливий крок у напрямку (вилучення) уряд зробив вже сьогодні", - наголосила вона.

Національний банк України запропонував уряду націоналізувати активи виведених з ринку "дочок" державних банків РФ.