Уряд вирішив вилучити активи двох ліквідованих російських банків в Україні на користь держави
Кабінет міністрів ухвалив рішення про вилучення корпоративних прав і фінансових активів виведених з ринку на початку війни МР Банку та Промінвестбанку - "дочок" російських Сбербанку Росії та "ВЕБ.РФ"
Про це повідомила перший віцепрем’єр - міністр економіки України Юлія Свириденко у ефірі телемарафону.
"Ми ухвалили рішення сьогодні про вилучення корпоративних прав і фінансових активів, які повністю або частково належать резидентам Росії. Йдеться про Сбербанк Росії та Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк", - сказала вона.
Свириденко уточнила, що це рішення, по суті, є практичним запровадженням закону "Про основні засади примусового вилучення в Україні об'єктів права власності РФ та її резидентів".
"Україна стягує частину фінансових активів у вигляді прав вимоги боргу, коштів, які є на рахунках, ОВДП, депозитарних сертифікатів (НБУ). Тому, звичайно, наступним рішенням має бути рішення РНБО, але цей важливий крок у напрямку (вилучення) уряд зробив вже сьогодні", - наголосила вона.
- Національний банк України запропонував уряду націоналізувати активи виведених з ринку "дочок" державних банків РФ.
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