Кабмін погодив призначення Богдана Синєгубова головою Харківської ОДА
У середу, 15 грудня Кабінет міністрів схвалив призначення Олега Синєгубова головою Харківської обласної державної адміністрації
Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.
Перед цим Кабмін також схвалив звільнення того самого Олега Синєгубова з посади голови Полтавської обласної державної адміністрації, яку він обіймає нині.
Синєгубов написав у Facebook, що його команда на Потавщині за два роки ухвалила стратегію розвитку області та добудували та запустили ті об'єкти, "в реалізацію яких уже ніхто не вірив" і додав, що впроваджуватиме цей досвід на Харківщині.
Довідка: Олег Васильович Синєгубов - український юрист, науковець та підприємець, колишній очільник Полтавської обласної державної адміністрації (з 11 листопада 2019 по 15 грудня 2021).
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