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Головна Економіка Кабмін призначив довічні державні стипендії українцям, які рятували євреїв під час Голокосту

Кабмін призначив довічні державні стипендії українцям, які рятували євреїв під час Голокосту

8 вересня, 2021 середа
20:37

Уряд прийняв постанову про довічні стипендії українцям, які рятували євреїв у роки Голокосту

Про це повідомляє пресслужба міністерства соцполітики.

Рішення розроблено на виконання указу президента Володимира Зеленського

Довічні державні стипендії з 01 червня призначено 26 громадянам України, які рятували євреїв на території України під час Голокосту у роки Другої світової війни та мають звання праведника України чи праведника Бабиного Яру.

Також забезпечено їх щомісячну виплату в розмірі трьох прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність.

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уряд
Голокост
стипендії
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