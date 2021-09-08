Кабмін призначив довічні державні стипендії українцям, які рятували євреїв під час Голокосту
Уряд прийняв постанову про довічні стипендії українцям, які рятували євреїв у роки Голокосту
Про це повідомляє пресслужба міністерства соцполітики.
Рішення розроблено на виконання указу президента Володимира Зеленського
Довічні державні стипендії з 01 червня призначено 26 громадянам України, які рятували євреїв на території України під час Голокосту у роки Другої світової війни та мають звання праведника України чи праведника Бабиного Яру.
Також забезпечено їх щомісячну виплату в розмірі трьох прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність.
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