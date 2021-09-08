Кабмін призначив довічні державні стипендії українцям, які рятували євреїв під час Голокосту

Про це повідомляє пресслужба міністерства соцполітики.

Рішення розроблено на виконання указу президента Володимира Зеленського

Довічні державні стипендії з 01 червня призначено 26 громадянам України, які рятували євреїв на території України під час Голокосту у роки Другої світової війни та мають звання праведника України чи праведника Бабиного Яру.

Також забезпечено їх щомісячну виплату в розмірі трьох прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність.