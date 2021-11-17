Кабмін призначив очільницю Національної служби здоров'я

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Раніше Наталія Гусак працювала заступницею голови Чернівецької облдержадміністрації та курувала медичний напрям, очолювала госпітальну раду.

Також Гусак була регіональною координаторкою програми "U-LEAD з Європою" з підтримки реформи охорони здоров’я у Чернівецькій та Івано-Франківській областях.



До Гусак тимчасовим очільником НСЗУ з серпня 2020 року працював Андрій Віленський, який до цього очолював у Нацслужбі здоров'я України департамент договірної роботи.

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