Кабмін продовжив дію COVID-сертифікатів до року
В Україні продовжили дію сертифікатів про вакцинацію від коронавірусу
Про це йдеться у постанові уряду.
Ідеться про сертифікат, який є у "Дії" та який можна отримати у сімейного лікаря.
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Також рік буде діяти і внутрішній сертифікат вакцинації, який під час локдаунів надаватиме вакцинованим українцям привілеї (наприклад, відвідувати ресторани або спортзали). Він доступний в "Дії".
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