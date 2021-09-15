Кабмін продовжив дію COVID-сертифікатів до року

Про це йдеться у постанові уряду.



Ідеться про сертифікат, який є у "Дії" та який можна отримати у сімейного лікаря.



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Також рік буде діяти і внутрішній сертифікат вакцинації, який під час локдаунів надаватиме вакцинованим українцям привілеї (наприклад, відвідувати ресторани або спортзали). Він доступний в "Дії".