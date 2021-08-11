Кабмін продовжив дію збільшених нормативів для розрахунку субсидій у "червоних" зонах карантину
Кабінет міністрів продовжив дію збільшених нормативів для розрахунку субсидій на житлово-комунальні послуги для регіонів, які опиняться у "червоній зоні" карантину
Про це у Facebook повідомила пресслужба Міністерства соціальної політики.
Згідно з повідомленням, уряд прийняв постанову, яка забезпечує застосування збільшених соціальних норм для розрахунку субсидій на комунальні послуги мешканцям регіонів, які опиняться у "червоній зоні" карантину.
У пресслужбі нагадали, що нормативи на житлово-комунальні послуги, зокрема на електроенергію, газ для приготування їжі, підігрів води, були збільшені на 50% весною минулого року, коли був запроваджений карантин.
За словами міністра соціальної політики Марини Лазебної, уряд продовжив дію цього механізму у випадку нової хвилі коронавірусу під час опалювального сезону.
"Якщо знову доведеться запроваджувати жорсткі карантинні обмеження в окремих областях, люди у таких регіонах автоматично, без додаткових звернень, отримають підтримку від держави у вигляді збільшення соціальних нормативів при наданні житлових субсидій", - цитує пресслужба слова Лазебної.
Вона також додала, що станом на початок серпня субсидії були призначені понад 2,3 млн домогосподарствам, з них 1,9 млн - в автоматичному режимі. Так, субсидія призначена 80% домогосподарств, які отримували її у минулому опалювальному сезоні, а решта отримає призначення з його початком.
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