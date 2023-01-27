Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"На виконання рішення РНБО уряд схвалив постанову, яка забороняє на час війни виїзд чиновників за кордон без поважних причин", - зазначив він.

Очільник уряду пояснив, що нардепи, представники місцевої влади та інші посадовці можуть перетинати державний кордон на підставі службового відрядження.

"Виїхати за кордон для переговорів, для лікування, для догляду за неповнолітніми дітьми — можна. Кататися на відпочинок — ні", - підкреслив Шмигаль.

"На жаль, є ті, хто навіть під час війни не зрозумів цих базових речей. Тому було рішення РНБО, був відповідний указ президента України і тепер є відповідна постанова Кабінету Міністрів", - додав він.

26 січня нардепа Миколу Тищенка виключили з партії "Слуга Народу" та звільнили з посади заступника голови однойменної фракції. Це сталося після того, як стало відомо про його виїзд до Таїланду, де він нібито збирався зустрітися з представниками української громади.

Рада нацбезпеки та оборони 23 січня ухвалила рішення про заборону виїзду чиновників за кордон із неслужбовою метою.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb