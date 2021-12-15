Кабмін схвалив програму розвитку народних промислів на 2022-2025 роки

Про це повідомляє Мінкульт у Facebook.



Для популяризації народних художніх промислів проводитимуться фестивалі, ярмарки, конференції, а також тренінги й курси з підприємництва для майстрів. Також планується розширення механізмів грантової підтримки майстрів та проведення інформаційно-просвітницьких кампаній.



"Народні художні промисли - наш унікальний код нації. Протягом років на рівні держави сектору не приділяли належної уваги та недооцінювали. Програма з розвитку та популяризації НХП дозволить зберегти техніки, які сягають своїм корінням століттями назад", - сказав міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко у Telegram.



Відтак, програма розрахована на 2022-2025 роки та передбачає комплексний підхід до розвитку сектору:

вдосконалення нормативно-правової бази;

створення реєстру майстрів;

маркування виробів;

проведення фестивалів, ярмарок, конференцій та тренінгів з НХП;

розширення механізмів грантової підтримки майстрів;

проведення інформаційно-просвітницьких кампаній.

Нагадаємо, 28 березня активісти проєкту "Львівський фотомузей" оприлюднили у загальному доступі останній фільм піонера галицької кінематографії Юліана Дороша "Біля джерел народної творчості".

Наразі міністерство працює над деталізацією концепції, тобто проєктом державної цільової національно-культурної програми розвитку народних художніх промислів та планом заходів з її реалізації.