Кабмін схвалив програму розвитку народних промислів на 2022-2025 роки
Кабінет міністрів у середу, 15 грудня, схвалив концепцію програми розвитку народних художніх промислів, розроблену Міністерством культури та інформаційної політики України. У документі народні промисли вперше розглядаються як сектор креативних індустрій
Про це повідомляє Мінкульт у Facebook.
Для популяризації народних художніх промислів проводитимуться фестивалі, ярмарки, конференції, а також тренінги й курси з підприємництва для майстрів. Також планується розширення механізмів грантової підтримки майстрів та проведення інформаційно-просвітницьких кампаній.
"Народні художні промисли - наш унікальний код нації. Протягом років на рівні держави сектору не приділяли належної уваги та недооцінювали. Програма з розвитку та популяризації НХП дозволить зберегти техніки, які сягають своїм корінням століттями назад", - сказав міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко у Telegram.
Відтак, програма розрахована на 2022-2025 роки та передбачає комплексний підхід до розвитку сектору:
- вдосконалення нормативно-правової бази;
- створення реєстру майстрів;
- маркування виробів;
- проведення фестивалів, ярмарок, конференцій та тренінгів з НХП;
- розширення механізмів грантової підтримки майстрів;
- проведення інформаційно-просвітницьких кампаній.
- Нагадаємо, 28 березня активісти проєкту "Львівський фотомузей" оприлюднили у загальному доступі останній фільм піонера галицької кінематографії Юліана Дороша "Біля джерел народної творчості".
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