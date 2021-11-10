Кабмін створив Національний орган з питань протимінної діяльності

Про це стало відомо під час засідання Кабінету міністрів.



Уряд створив Національний орган з питань протимінної діяльності. Його очолить міністр оборони України Олексій Резніков.



Основними завданнями новоствореного Національного органу є:

вжиття разом з центральними органами виконавчої влади заходів щодо формування й забезпечення реалізації державної політики у сфері протимінної діяльності й виконання міжнародних зобов'язань України у сфері протимінної діяльності;

координація протимінної діяльності міністерствами, іншими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування й операторами протимінної діяльності;

розробка та впровадження національних стандартів з протимінної діяльності відповідно до міжнародних стандартів, правил і процедур щодо управління операціями у сфері протимінної діяльності;

надання рекомендацій щодо залучення відповідними суб'єктами протимінної діяльності операторів протимінної діяльності.

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