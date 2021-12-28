Кабмін виділив додаткові 300 млн грн на зарплати шахтарям
Кабінет міністрів виділив з резервного фонду державного бюджету 300 млн грн на виплату зарплат шахтарям
Про це повідомляє урядовий портал.
У постанові від 28 грудня 2021 року №1733-р. йдеться, що кошти виділили для оплати праці та внесення обов’язкових платежів, пов’язаних з виплатою заробітної плати працівникам державних вугледобувних підприємств.
Уряд доручив Міністерству енергетики представити до 30 грудня 2021 року Міністерству фінансів, Міністерству економіки та Державній казначейській службі звіт про використання коштів.
- Нагадаємо, 23 грудня повідомлялося, що Кабінет міністрів планував виділити 300 млн грн на виплату заробітної плати працівникам державних вуглевидобувних підприємств.
- 25 грудня Міністерство енергетики додатково виділило на виплату зарплат шахтарям 92 млн грн.
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