Кабмін виділив додаткові 300 млн грн на зарплати шахтарям

Про це повідомляє урядовий портал.



У постанові від 28 грудня 2021 року №1733-р. йдеться, що кошти виділили для оплати праці та внесення обов’язкових платежів, пов’язаних з виплатою заробітної плати працівникам державних вугледобувних підприємств.



Уряд доручив Міністерству енергетики представити до 30 грудня 2021 року Міністерству фінансів, Міністерству економіки та Державній казначейській службі звіт про використання коштів.

Нагадаємо, 23 грудня повідомлялося, що Кабінет міністрів планував виділити 300 млн грн на виплату заробітної плати працівникам державних вуглевидобувних підприємств.

25 грудня Міністерство енергетики додатково виділило на виплату зарплат шахтарям 92 млн грн.