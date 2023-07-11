Кабмін звільнив Мельника з посади заступника голови МЗС
У вівторок, 11 липня, Кабінет міністрів України звільнив з посади першого заступника міністра закордонних справ Андрія Мельника
Про це інформує "Уряд online".
Зазначають, що Мельника звільнили з посади заступника голови МЗС у зв'язку з переходом на іншу посаду. Нині він є Надзвичайним і Повноважним послом України в Бразилії.
Довідково. Андрій Мельник був послом України в Німеччині з 2014 по 2022 рік. У листопаді 2022 року його призначили на посаду заступника міністра закордонних справ України, а вже у червні 2023 року він став послом України в Бразилії.
- 11 травня стало відомо, що колишній посол України в Німеччині Андрій Мельник очолить дипломатичне представництво в Бразилії.
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