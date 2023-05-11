Експосол України у Німеччині Мельник стане амбасадором у Бразилії
Колишній посол України в Німеччині, а нині заступник міністра закордонних справ Андрій Мельник очолить дипломатичне представництво в Бразилії
Про це в четвер оголосило Міністерство закордонних справ Бразилії, пише "Європейська правда".
"Уряд Бразилії із задоволенням повідомляє про надання агреману на призначення пана Андрія Мельника Надзвичайним і Повноважним Послом України в Бразилії", – йдеться в повідомленні.
Речник МЗС України Олег Ніколенко в коментарі виданню зазначив, що відомство не коментує призначення послів до виходу відповідних указів президента.
Першим про призначення заступника голови МЗС на нову посаду повідомило німецьке видання Bild із посиланням на джерела в українському уряді. За їхніми словами, призначення Мельника свідчить про намір президента Володимир Зеленського "терміново поліпшити відносини з Бразилією".
Напередодні стало відомо, що заступник міністра закордонних справ зустрівся зі спецпредставником бразильського президента Лули да Сілви Селсу Аморімом, який мав донести офіційну позицію Бразиліа щодо повномасштабної війни РФ.
Відзначимо, що призначення збігатися з візитом в Україну спецпредставника президента Бразилії Селсо Аморіма, який сьогодні провів зустріч з представниками Офісу президента.
- Нагадаємо, після запрошення відвідати Україну, президент Бразилії пообіцяв відправити в Київ свого спецпредставника.
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