Кабмін звільнив трьох заступників міністрів
У вівторок, 28 березня, Кабінет Міністрів України на засіданні прийняв деякі кадрові рішення, зокрема стосовно заступників міністрів
Про це інформує Уряд online.
КМУ ухвалив розпорядження про звільнення з посади:
- заступника міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України - Павла Козирєва;
- заступника міністра освіти і науки України - Олександра Костюченка;
- заступника міністра освіти і науки України з питань європейської інтеграції - Олексія Шкуратова.
Водночас Кабінет Міністрів України під час засідання призначив Дмитра Завгороднього заступником міністра освіти і науки з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.
Також уряд постановив призначити заступником голови Херсонської обласної адміністрації з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Станіслава Петрова.
- 14 березня Кабінет Міністрів України погодив звільнення голів Луганської, Одеської та Хмельницької обласних військових адміністрацій.
- Кабмін 23 березня призначив новим головою правління акціонерного товариства "Українська залізниця" Євгена Лященка строком на два роки.
- Уряд продовжує реформи у сфері зайнятості. На засіданні 24 березня Кабінет Міністрів України затвердив порядок підготовки та перепідготовки безробітних.
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