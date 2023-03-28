Про це інформує Уряд online.

КМУ ухвалив розпорядження про звільнення з посади:

заступника міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України - Павла Козирєва;

заступника міністра освіти і науки України - Олександра Костюченка;

заступника міністра освіти і науки України з питань європейської інтеграції - Олексія Шкуратова.

Водночас Кабінет Міністрів України під час засідання призначив Дмитра Завгороднього заступником міністра освіти і науки з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

Також уряд постановив призначити заступником голови Херсонської обласної адміністрації з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Станіслава Петрова.