Качинський: обов’язок Польщі - зробити все, щоб Україна виграла цю війну
Голова польської політичної партії "Право і справедливість", що нині перебуває при владі у цій країні, Ярослав Качинський засудив недостатню військову допомогу Україні з боку Німеччини
Про це політик заявив сьогодні, 24 вересня 2022 року, під час передвиборчої поїздки до міста Олесниця, передає портал Wirtualna Polska.
"Це війна між Росією та Заходом, що є сферою демократії та ринкової економіки. Це війна, яка вирішить майбутнє на багато років вперед. Тому кожен, хто відмовляється (від допомоги Україні – ред.), це той, хто шкодить, шкодить і ще раз шкодить", - сказав Качинський.
При цьому він розкритикував Німеччину, яка, на його думку, робить для України набагато менше, ніж могла б.
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"Німеччина має великі можливості, але вона роблять стільки, скільки могла б робити Ірландія, яка є заможною, але маленькою. Вона може робити більше і не робить. Вона постійно прагне досягнення невигідного для України миру. Щоб росіяни не зупинялися у своєму поході, а Польща була наступною країною, яка потрапить в поле зору росіян", - сказав оцінив Качинський.
"Наш обов’язок - зробити все, щоб Україна виграла цю війну", - наголосив очільник "Права і справедливості".
- Нагадаємо, Німеччина знайшла ще одну причину, щоб не постачати Україні танки Leopard.
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