Качинський: обов’язок Польщі - зробити все, щоб Україна виграла цю війну

Про це політик заявив сьогодні, 24 вересня 2022 року, під час передвиборчої поїздки до міста Олесниця, передає портал Wirtualna Polska.

"Це війна між Росією та Заходом, що є сферою демократії та ринкової економіки. Це війна, яка вирішить майбутнє на багато років вперед. Тому кожен, хто відмовляється (від допомоги Україні – ред.), це той, хто шкодить, шкодить і ще раз шкодить", - сказав Качинський.

При цьому він розкритикував Німеччину, яка, на його думку, робить для України набагато менше, ніж могла б.

Читайте також: Глава МЗС Польщі Збіґнев Рау: Німеччина робить все, щоб допомагати Україні якнайменше і якнайпізніше

"Німеччина має великі можливості, але вона роблять стільки, скільки могла б робити Ірландія, яка є заможною, але маленькою. Вона може робити більше і не робить. Вона постійно прагне досягнення невигідного для України миру. Щоб росіяни не зупинялися у своєму поході, а Польща була наступною країною, яка потрапить в поле зору росіян", - сказав оцінив Качинський.

"Наш обов’язок - зробити все, щоб Україна виграла цю війну", - наголосив очільник "Права і справедливості".

Нагадаємо, Німеччина знайшла ще одну причину, щоб не постачати Україні танки Leopard.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb