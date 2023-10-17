Качинському не вдалося перетворити Варшаву на Будапешт, - польський політик Чех
Польський політик Мирослав Чех зазначив, що антиукраїнський крен у Польщі не увінчався успіхом
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"У результаті рекордної явки на виборах перемогла польська опозиція. Понад 74% поляків прийшли на виборчі дільниці. Треба відзначити надзвичайну активність людей у віці 30-59 років. Люди відчули, що ставка на цих виборах надзвичайно висока. Йдеться про майбутнє Польщі в ЄС, про майбутнє польської демократії. Колись Ярослав Качинський сказав, що зробимо в Варшаві Будапешт, але йому не вдалося цього зробити. Варшава залишається Варшавою, як одна зі столиць ЄС, член НАТО й всієї об'єднаної демократичної Європи. І це величезне досягнення польського суспільства", - наголосив Чех.
За словами польського політика, у Польщі зникнуть антиукраїнські настрої після виборів.
"Треба відзначити програш проросійської політичної сили. Цей антиукраїнський крен не увінчався успіхом. Більшості польського суспільства антиукраїнські настрої не сподобалися. Є шанс, що після виборчої кампанії ці антиукраїнські нотки зникнуть. Повернуться часи, коли в Україні про Польщу думали, як про стратегічного партнера", - підкреслив Чех.
- Відповідно до підсумків опитування виборців на виході з дільниць 15 жовтня, на парламентських виборах у Польщі прохідний бар'єр для потрапляння до сейму подолали п'ять партій та блоків.
- Блок "Третій шлях", який посідає третє місце за попередніми результатами парламентських виборів у Польщі, заявив, що виключає створення коаліції з керівною партією "Право і справедливість"("ПіС").
- За останніми даними, явка на виборах становить 74%, що є найвищим показником з моменту падіння комунізму у країні.
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