Качинському не вдалося перетворити Варшаву на Будапешт, - польський політик Чех

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"У результаті рекордної явки на виборах перемогла польська опозиція. Понад 74% поляків прийшли на виборчі дільниці. Треба відзначити надзвичайну активність людей у віці 30-59 років. Люди відчули, що ставка на цих виборах надзвичайно висока. Йдеться про майбутнє Польщі в ЄС, про майбутнє польської демократії. Колись Ярослав Качинський сказав, що зробимо в Варшаві Будапешт, але йому не вдалося цього зробити. Варшава залишається Варшавою, як одна зі столиць ЄС, член НАТО й всієї об'єднаної демократичної Європи. І це величезне досягнення польського суспільства", - наголосив Чех.

За словами польського політика, у Польщі зникнуть антиукраїнські настрої після виборів.

"Треба відзначити програш проросійської політичної сили. Цей антиукраїнський крен не увінчався успіхом. Більшості польського суспільства антиукраїнські настрої не сподобалися. Є шанс, що після виборчої кампанії ці антиукраїнські нотки зникнуть. Повернуться часи, коли в Україні про Польщу думали, як про стратегічного партнера", - підкреслив Чех.