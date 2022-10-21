Каховська дамба — нова антилюдська мета кремлівського злочинного режиму.

У разі її підриву під загрозою затоплення опиняться більше 80-ми населених пунктів

І до того ж Запорізька атомна станція (ЗАЕС) опиниться під величезною загрозою, адже саме з Каховської ГЕС береться вода для охолодження найбільшої у Європі й третьої у світі за потужністю атомної станції

І Кремль який немає протидії українському контрнаступу готовий заради того, щоб зупинити ВСУ підірвати дамбу і позбавити Крим води.

Той Крим, про який вони стільки років всіх запевняли, що він їхній, після злочинного та цинічного захоплення.

З терористами не домовляються, їх просто "мочат в сортирах", як свого часу запевняв той же Путін

Новий судний час для сучасного світу.

І знову питання: скільки ще "бункерний дід", якому все ще вдається зберігати посаду президента РФ, що явно залишився в якомусь уявному світі минулого може загрожувати майбутньому всього сучасного світу?

І коли все ж таки елементарний інстинкт самозбереження, не кажучи вже про елементарну повагу до себе та своїх цінностей, змусить Захід зрозуміти — з терористами не домовляються, їх просто "мочат в сортирах", як свого часу запевняв той же Путін, який через свою безкарність та марні намагання знищити Україну сам став терористом номер один.

Питання тільки хто, коли, як і яким чином все ж таки розв'яже ключову проблему для світового майбутнього.

Каддафі теж вважав себе безсмертним, а Путін — не Каддафі

Я вірю в те, що питання буде вирішено до нового року, і на "концерт до Кобзона відправиться головний диригент нової світової війни".

Адже Каддафі теж вважав себе безсмертним, а Путін — не Каддафі.

Але й Каддафі не загрожував світу ядерною зброєю та техногенними катастрофами.

А світ завжди перемагає темряву, адже світло від Бога.

Джерело

Про автора. Олексій Біловол, політичний експерт.

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