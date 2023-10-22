Кадирівці залякують та відбирають магазини у місцевих жителів в Токмаку, - "Атеш"
Російські окупанти продовжують залякувати місцевих жителів на тимчасово захоплених територіях України. Так, кадирівці почали відбирати магазини у цивільних
Про це повідомляє партизанський рух "Атеш".
"Агенти "Атеш" повідомляють, що окупанти тероризують мешканців Токмака, Запорізької області. Повідомляється, що кадировці віджимають магазини у місцевих жителів під загрозами життю", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що вони не беруть участь у бойових діях, воюють лише "мобілізовані, зігнані з усієї Росії". Самі окупанти оцінюють їхні бойові якості вкрай низько.
Партизани додали, що також відзначається пияцтво серед мобілізованих, яке призводить до злочинів проти місцевих жителів.
- Російські окупанти спричинили гуманітарну кризу в Токмаку Запорізької області, чим порушують міжнародне право.
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