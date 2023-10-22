Кадирівці залякують та відбирають магазини у місцевих жителів в Токмаку, - "Атеш"

Про це повідомляє партизанський рух "Атеш".

"Агенти "Атеш" повідомляють, що окупанти тероризують мешканців Токмака, Запорізької області. Повідомляється, що кадировці віджимають магазини у місцевих жителів під загрозами життю", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що вони не беруть участь у бойових діях, воюють лише "мобілізовані, зігнані з усієї Росії". Самі окупанти оцінюють їхні бойові якості вкрай низько.

Партизани додали, що також відзначається пияцтво серед мобілізованих, яке призводить до злочинів проти місцевих жителів.