Кадиров пообіцяв відправити своїх неповнолітніх синів на передову до України
Голова Чечні Рамзан Кадиров заявив, що його неповнолітні сини поїдуть воювати проти України
Про це Кадиров написав у telegram.
Він пообіцяв, що його сини Ахмат, Елі та Адам незабаром братимуть участь у війні проти України та "перебуватимуть на найскладніших ділянках лінії зіткнення".
"Свої навички Ахмат, Елі та Адам готові застосувати. І я не жартую. Настав час показати себе у реальному бою, і це їхнє прагнення я лише вітаю. Незабаром вони вирушать на передову і будуть на найскладніших ділянках зіткнення", - написав Кадиров.
Він додав, що його сини, яким зараз 14,15 та 16 років, чи не змалку проходять військовий вишкіл.
- 1 жовтня Рамзан Кадиров звинуватив у поразці Росії у Лимані на Донеччині командувача центрального військового округу РФ генерал-полковника Олександра Лапіна.
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