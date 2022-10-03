Про це Кадиров написав у telegram.

Він пообіцяв, що його сини Ахмат, Елі та Адам незабаром братимуть участь у війні проти України та "перебуватимуть на найскладніших ділянках лінії зіткнення".

"Свої навички Ахмат, Елі та Адам готові застосувати. І я не жартую. Настав час показати себе у реальному бою, і це їхнє прагнення я лише вітаю. Незабаром вони вирушать на передову і будуть на найскладніших ділянках зіткнення", - написав Кадиров.

Він додав, що його сини, яким зараз 14,15 та 16 років, чи не змалку проходять військовий вишкіл.

1 жовтня Рамзан Кадиров звинуватив у поразці Росії у Лимані на Донеччині командувача центрального військового округу РФ генерал-полковника Олександра Лапіна.

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