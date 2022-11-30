Кадиров поскаржився, що Папа Римський "став жертвою пропаганди" щодо жорстокості російських окупантів
Терорист Рамзан Кадиров скаржиться, що Папа Римський Франциск став жертвою пропаганди, тому й сказав про "жорстокість" бурятів та чеченців
Про це Кадиров написав у своєму телеграм-каналі.
"Як можна визначити на полі бою чи веселий, похмурий, сентиментальний чи жорстокий супротивник? І як визначити на око у зведеному загоні національність російського військовослужбовця, якщо в нашій країні проживає понад 190 народів? Відповісти на це глава Ватикану, звичайно, не зможе. Просто він став жертвою пропаганди та наполегливості іноземних ЗМІ", - пише терорист Рамзан Кадиров.
- 18 листопада Папа Франциск підтвердив, що Ватикан готовий зробити все можливе, щоб виступити посередником і покласти край війні Росії проти України.
- 28 листопада Папа Римський відкинув звинувачення у тому, що він уникає прямої критики російського диктатора Володимира Путіна та РФ за агресію проти України.
Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.7
Купівля 39.7Продаж 40.4
-
EUR
Купівля 40.23Продаж 41.3
- Актуальне
- Важливе