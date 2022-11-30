Кадиров поскаржився, що Папа Римський "став жертвою пропаганди" щодо жорстокості російських окупантів

Про це Кадиров написав у своєму телеграм-каналі.

"Як можна визначити на полі бою чи веселий, похмурий, сентиментальний чи жорстокий супротивник? І як визначити на око у зведеному загоні національність російського військовослужбовця, якщо в нашій країні проживає понад 190 народів? Відповісти на це глава Ватикану, звичайно, не зможе. Просто він став жертвою пропаганди та наполегливості іноземних ЗМІ", - пише терорист Рамзан Кадиров.

18 листопада Папа Франциск підтвердив, що Ватикан готовий зробити все можливе, щоб виступити посередником і покласти край війні Росії проти України.

28 листопада Папа Римський відкинув звинувачення у тому, що він уникає прямої критики російського диктатора Володимира Путіна та РФ за агресію проти України.

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