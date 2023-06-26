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Аналітика

Кадрові перестановки в Укроборонпромі й стабілізація фронту на Купʼянському напрямку. Колонка Сергія Згурця

Сергій Згурець
26 червня, 2023 понедiлок
20:28
Статті Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт

На напрямку Сватове-Кремінна Сили оборони повністю стабілізували ситуацію. Противник і далі намагається вчиняти штурмові дії, проте безрезультатно. Рух противника повністю зупинений

Кадрові перестановки в Укроборонпромі

Для початку обговоримо призначення керівника Укроборонпрому. Потрібно розуміти що собою представляє концерн Укроборонпром. Цей концерн зʼявився в Україні тоді, коли президентом ще був Віктор Янукович. Укроборонпром став дахом для всіх українських підприємств. Сьогодні він обʼєднує 118 українських підприємств. Частина цих підприємств, після вторгнення РФ до України, потерпала від постійних ракетних ударів. Тому зараз далеко не на всіх підприємствах відбувається виготовлення військової та оборонної зброї. Контракти, які виконують підприємства, підписуються напряму з Міністерством оборони. Керівництво Укроборонпрому не несе відповідальності за виконання цих контрактів. Утримання концерну Укроборонпром становить понад 450 млн грн. Президент України, якщо вірити публікаціям у ЗМІ, поставив перед новим керівником концерну кілька важливих завдань. Зокрема, наростити обсяги номенклатури озброєнь, довести до кінця реформу оборонної галузі та очистити галузь від корупції. Хочу нагадати, що такі завдання президент Зеленський ставив і двом попереднім керівникам Укроборонпрому. Зараз, як ми бачимо, ці результати не досягнуті. Концерн Укроборонпром не корпоратизований, а питання виготовлення зброї знаходиться на такій межі, яка не задовольняє Міністерство оборони. Саме тому зараз дуже важко спрогнозувати, що саме зміниться з приходом нового керівника Укроборонпрому. Оскільки завдання реформування Укроборонпрому зачіпають інтереси багатьох міністерств та відомств. Насамперед у питанні реформування концерну ключову роль повинен відіграти Мінстратегпром, який весь час знаходився в тіні цих процесів. Тепер же ми очікуємо, що зміни дійсно відбудуться і можливо концерн почне виробляти більше озброєнь, які так необхідні на полі бою.

Ситуація на Купʼянському напрямку

Молодший сержант роти ударних БПЛА та артилерійської розвідки 92 бригади ім. кошового отамана Івана Сірка Олесь Маляревич розповів, що на напрямку Сватове-Кремінна Сили оборони повністю стабілізували ситуацію. Противник і далі намагається вчиняти штурмові дії, проте безрезультатно. Рух ворога повністю зупинений. Зараз головним завданням Сил оборони залишається виявляти будь-яке переміщення ворожої техніки, живої сили й знищувати їх.


Карта бойових дій на Купʼянському напрямку

Олесь Маляревич також повідомив, що процес перекидання техніки та живої сили противника на Купʼянський напрямок є безперервним. Зокрема, за словами Маляревича, як тільки противник вважає, що має успіх на певній ділянці, то відразу намагається підсилити цю частину фронту. Сили оборони під час таких переміщень противника дуже вдало відпрацьовують по росіянах. Маляревич наголосив, що всі ділянки фронту на Купʼянському напрямку, які противник вважав стратегічно важливим, не спрацювали для армії РФ. Він додав, що завдяки професійній роботі Сил оборони на Купʼянському напрямку, жодного метра території не втрачено.

Також Олесь Маляревич розповів про роботу своєї роти. Головним завданням роти є знищення ворожої техніки за допомогою FVP дронів-камікадзе, дронів-бомбардувальників, нічних бомбардувальників й розвідувальних безпілотників. Він наголосив, що рота має на озброєнні весь спектр таких апаратів. На думку Маляревича, у цій війні переможе той, хто постійно технологічно розвивається та навчається. Маляревич також повідомив, що його рота ударних дронів отримує завдання на кожен день: визначені цілі та порядок дій.

Українське виробництво засобів радіоелектронної боротьби

Заступник генерального директора компанії "Піранья Тех", яка виробляє засоби радіоелектронної боротьби й радіопридушення широкого спектра дії, Юрій Момот розповів, що його компанія виготовляла системи для охоронних компаній та цивільних громадян. Однак з початком вторгнення РФ компанія змінила свою стратегію. Сьогодні понад 80% різних систем компанія виготовляє для потреб Збройних сил України. Зокрема, системи окопних засобів радіоелектронної боротьби та протидронові рушниці. Він також повідомив, що компанія виробляє і більш потужні засоби радіоелектронної боротьби, які зараз проходять випробування.

Юрій Момот також наголосив, що держава створює різні платформи, на яких волонтери, військовослужбовці та виробники можуть обговорювати та створювати дійсно якісний продукт. Він також зауважив, що вартість продукції його компанії та інших залежить від багатьох факторів, головний з них — елементи до систем радіоелектронної боротьби.

Сергій Згурець
російська армія
Луганщина
Війна з Росією
Укроборонпром
Донеччина
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безпілотник
Сватове
Міністр оборони України
Колонка Згурця
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