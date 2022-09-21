Про це інформує міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко.

"Росіяни розбили унікальний пам'ятник, який стояв на горі Кременець біля Ізюма тисячу років. Збереглися 8 із 9 кам'яних половецьких баб, одна зруйнована майже прямим попаданням снаряда", - написав Ткаченко.

Уцілілих кам'яних половецьких баб планують перемістити до Харкова.

"Разом з місцевими адміністраціями будемо, скоріше за все, евакуйовувати до Харкова половецьких баб і допомагати музею відновити дах, щоб зберегти експозицію", - додав міністр.

Крім того, поблизу Ізюма, поруч із половецькими бабами, також зруйнований пам’ятник героям Другої світової війни.

15 вересня у звільненому Ізюмі виявили масове поховання сотень людей.

16 вересня в деокупованому Ізюмі Харківської області розпочали ексгумацію тіл у місцях масового поховання. Ймовірно їх кількість перевищуватиме число загиблих у Бучі на Київщині. Керівник Нацполіції Ігор Клименко повідомив, що там орієнтовно 445 могил.

17 вересня голова Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що серед тіл з масового поховання в Ізюмі Харківської області, які були ексгумовані у п’ятницю, 16 вересня, 99% мають ознаки насильницької смерті.

Очільник Ізюмської районної військової адміністрації Степан Масельський розповів, що вбитих росіянами людей в Ізюмі не менше за тисячу.

У деокупованому Ізюмі на Харківщині робота з ексгумацією тіл загиблих триватиме ще майже два тижні.

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