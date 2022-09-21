Кам'яних половецьких баб, уцілілих після обстрілів поблизу Ізюма, планують евакуювати в Харків
Уцілілих кам'яних половецьких баб, після обстрілів поблизу Ізюма, планують евакуювати в Харків
Про це інформує міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко.
"Росіяни розбили унікальний пам'ятник, який стояв на горі Кременець біля Ізюма тисячу років. Збереглися 8 із 9 кам'яних половецьких баб, одна зруйнована майже прямим попаданням снаряда", - написав Ткаченко.
Уцілілих кам'яних половецьких баб планують перемістити до Харкова.
"Разом з місцевими адміністраціями будемо, скоріше за все, евакуйовувати до Харкова половецьких баб і допомагати музею відновити дах, щоб зберегти експозицію", - додав міністр.
Крім того, поблизу Ізюма, поруч із половецькими бабами, також зруйнований пам’ятник героям Другої світової війни.
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