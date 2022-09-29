Про це повідомив міністр транспорту Канади Омар Альгабра після зустрічі з українським колегою, передає Укрінформ.

"Як ключовий союзник та партнер зусиль із відбудови України, уряд Канади залучить широке коло партнерів у промисловості та ланцюжках постачання, аби допомогти ухвалити поінформовані рішення щодо транспортування вантажів залізницею. Разом із нашими промисловими партнерами ми упевнимося в продовженні руху людей та товарів, критично важливих для підтримки добробуту українців", - наголосив він.

Український і канадський уряди, Укрзалізниця та Залізнична асоціація Канади створили робочу групу для сприяння відбудові транспортної інфраструктури України. Базуючись на великому досвіді компаній-операторів залізниць Канади в перевезенні суттєвої кількості вантажів і управлінні якісною вантажною залізничною системою, залізниці даватимуть рекомендації для розв'язання проблем із транспортом в Україні.

28 вересня прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що його країна продовжить надавати військову, гуманітарну та фінансову допомогу Україні.

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