Канада допоможе з відбудовою української залізничної інфраструктури
Україна та Канада створили робочу групу для роботи над відбудовою української залізничної інфраструктури
Про це повідомив міністр транспорту Канади Омар Альгабра після зустрічі з українським колегою, передає Укрінформ.
"Як ключовий союзник та партнер зусиль із відбудови України, уряд Канади залучить широке коло партнерів у промисловості та ланцюжках постачання, аби допомогти ухвалити поінформовані рішення щодо транспортування вантажів залізницею. Разом із нашими промисловими партнерами ми упевнимося в продовженні руху людей та товарів, критично важливих для підтримки добробуту українців", - наголосив він.
Український і канадський уряди, Укрзалізниця та Залізнична асоціація Канади створили робочу групу для сприяння відбудові транспортної інфраструктури України. Базуючись на великому досвіді компаній-операторів залізниць Канади в перевезенні суттєвої кількості вантажів і управлінні якісною вантажною залізничною системою, залізниці даватимуть рекомендації для розв'язання проблем із транспортом в Україні.
- 28 вересня прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що його країна продовжить надавати військову, гуманітарну та фінансову допомогу Україні.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
40.85
Купівля 40.85Продаж 41.76
-
EUR
Купівля 39.05Продаж 40.2
- Актуальне
- Важливе