Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Світ Канада готується прийняти 10 тисяч уйгурських біженців з Китаю

Канада готується прийняти 10 тисяч уйгурських біженців з Китаю

2 лютого, 2023 четвер
09:10
Світ Канада

Парламент Канади одноголосно ухвалив рішення про приймання у країні 10 тисяч уйгурських біженців, які втекли з Китаю

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що канадський парламент одноголосно проголосував за пропозицію щодо переселення 10 000 біженців-уйгурів із китайського регіону Сіньцзян до Канади протягом двох років.

Цей крок заснований на рішенні канадських законодавців від лютого 2021 року оголосити поводження Пекіна з уйгурами та іншими тюркськими мусульманами геноцидом. Правозахисні групи вважають, що щонайменше мільйон уйгурів та представників інших переважно мусульманських меншин було ув'язнено у таборах для інтернованих у цьому регіоні.

За словами члена парламенту Канади Саміра Зубері, який спонсорував рух, щонайменше 1600 осіб було затримано в інших країнах за вказівкою Китаю або насильно репатрійовано.

"Це чіткий сигнал про те, що ми не приймаємо порушень прав людини щодо уйгурського народу", - заявив Зубері.

Мехмет Тохті, виконавчий директор Проєкту захисту прав уйгурів, сказав журналістам, що це сильне послання, яке знайде відгук не лише у Китаї та Канаді, а й у всьому світі.

  • 26 жовтня Китай звинуватили у створенні незаконних "поліційних дільниць" у Нідерландах, які діють під виглядом сервісних центрів для китайських громадян, а на практиці використовуються для тиску на китайських дисидентів. Про створення відповідних китайських осередків стало відомо після публікацій ряду західних ЗМІ доповіді іспанської правозахисної організації Safeguard Defenders. У ній зазначається що поліція двох китайських провінцій створила 54 "закордонні сервісні центри" у 21 країні. Більшість із них розташовані у Європі, зокрема - 9 в Іспанії, 4 в Італії, 2 у Лондоні, один у Глазго. 

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
Китай
Канада
Читайте також:
гроші для ЗСУ
31 січня, 2023 вiвторок
Військовим змінюють суми виплат додаткової винагороди: розмір премії залежатиме від районів перебування
Дмитро Пєсков
1 лютого, 2023 середа
У Кремлі прокоментували можливе постачання Україні американських ракет більшої дальності
Роман Абрамович
31 січня, 2023 вiвторок
Російський олігарх Абрамович обіцяє передати Україні £2,3 млрд від продажу "Челсі", - The Telegraph
Київ
+1°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.83
    Купівля 39.83
    Продаж 40.53
  • EUR
    Купівля 42.6
    Продаж 43.57
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, четвер
2 лютого
10:41
Не сплатили податки на 2 млрд гривень: СБУ повідомила про підозру топменеджеру Полтавського ГЗК
10:40
американські системи ППО Patriot
Українські військові прибули до Німеччини на навчання на системах ППО Patriot
10:24
на фото F-16
США навряд чи погодяться передати Україні винищувачі F-16, але не заперечуватимуть, якщо це зроблять інші країни, - CNN
10:22
путін
Путін наказав до березня захопити усю Донеччину та Луганщину, - ГУР
10:21
окупанти, орки
Окупанти розповідають мешканцям Донеччини, що отримали наказ про взяття Вугледара й Запоріжжя, - Андрющенко
10:11
санкції проти рф
РФ через війну в Україні втратить можливості для експорту зброї, - британська розвідка
10:09
OPINION
Анатолій Амелін
Український титан: що чекає Коломойського
10:02
SpaceX запустила на орбіту 53 нових інтернет-супутники Starlink
09:51
Урсула фон дер Ляйєн
Президентка Єврокомісії та голова європейської дипломатії прибули до Києва
09:50
Ексклюзив
Кримський міст
Звільнення Криму буде розбито на кілька етапів, - Згурець
09:45
Молдова, російська ракета
Молдова встановили тип ракети, яка впала у неї під час обстрілу РФ України 14 січня
09:40
керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк
Росіяни можуть готуватися до нової ракетної атаки, про це свідчать маневри кораблів у Чорному морі, - Гуменюк
09:22
NASA показало в прямому ефірі другий вихід астронавтів у відкритий космос цьогоріч
09:21
Євро
Актуальний курс валют на 2 лютого: євро підскочив у ціні
09:08
Ексклюзив
окупанти
Ворог планує головний удар на Куп'янському напрямку з виходом на Харків, - офіцер ЗСУ Небір
08:54
Уранці ворог вже тричі обстріляв Харківщину, поранена жінка та співробітник ДСНС
08:51
Херсон
За добу загарбники 34 рази обстріляли Херсонщину, четверо людей поранені
08:40
Оновлено
Окупанти поцілили ракетою у житловий будинок у Краматорську: щонайменше 3 загиблих і 18 травмованих
08:36
Окупанти зносять будинок у Маріуполі, де загинули близько 200 людей, - Андрющенко
08:33
Унаслідок дій війська Росії на Донеччині загинули троє мирних жителів, 22 отримали поранення
08:21
Наслідки обстрілу. Очаків, 9 січня
Росіяни з артилерії обстріляли Очаківську громаду на Миколаївщині
08:12
втрати ворога
За добу ЗСУ ліквідували 610 російських військових, два танки та засіб ППО
08:04
Обстріл Нікопольщини
Ворожі війська вночі накривали важкою артилерією Нікополь
08:01
OPINION
Сергій Марченко
Про Вікторію Спартц і дивні "соупадєнія"
07:57
Німеччина уряд
Німеччина збудує "багатошаровий" протиракетний щит
07:24
санкції проти Росії
США перевіряють законність продажу предметів мистецтва олігархам із РФ, - Bloomberg
07:21
окупанти орки
РФ готується до наступу на окремих напрямках, а на Луганщині 300 окупантів не можуть демобілізуватися, - Генштаб
06:50
Володимир Путін
ISW сказав, навіщо Путін створює умови для ескалації у північно-східних районах України
06:27
радбез ООН
Росія скликає Радбез ООН на 8 лютого 
05:44
Олексій Резніков
Резніков: РФ може почати наступати на двох напрямках до річниці вторгнення
05:29
Лінда Томас-Грінфілд в ООН
Росія та Китай не дають Радбезу ООН притягнути до відповідальності КНДР, - постпред США
04:27
Морська піхота, ЗСУ, українські військові
Морські піхотинці знищили російську РСЗВ, 4 безпілотники і сховище з боєприпасами
03:44
Російський обстріл, вибух, Сумщина
На Сумщині більше ніж 100 прильотів внаслідок російських обстрілів 1 лютого
03:30
Томаш Кендзьора
"Для нього було найголовнішим переїхати в іншу країну": агент пояснив, чому Кендзьора покинув "Динамо"
03:15
Путін, Сальдо, Пушилін, Пасічник, Балицький
На Херсонщині окупанти створили цивільну адміністрацію, але не можуть знайти працівників, - ЦНС
02:09
СБУ
СБУ нейтралізувала угруповання сутенерів, які працювали разом з керівництвом міграційної поліції
01:45
Дмитро Пєсков
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 1 лютого
01:36
Болгарія та Сербія запустили будівництво газогону, що зменшить енергозалежність від РФ
01:12
збірна України, Віктор Циганков
У "Жироні" пояснили, чому Циганков досі не зіграв за команду
00:38
Олександр Усик
Інсайдер ESPN назвав дату бою Усик - Ф'юрі
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV