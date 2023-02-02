Канада готується прийняти 10 тисяч уйгурських біженців з Китаю

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що канадський парламент одноголосно проголосував за пропозицію щодо переселення 10 000 біженців-уйгурів із китайського регіону Сіньцзян до Канади протягом двох років.

Цей крок заснований на рішенні канадських законодавців від лютого 2021 року оголосити поводження Пекіна з уйгурами та іншими тюркськими мусульманами геноцидом. Правозахисні групи вважають, що щонайменше мільйон уйгурів та представників інших переважно мусульманських меншин було ув'язнено у таборах для інтернованих у цьому регіоні.

За словами члена парламенту Канади Саміра Зубері, який спонсорував рух, щонайменше 1600 осіб було затримано в інших країнах за вказівкою Китаю або насильно репатрійовано.

"Це чіткий сигнал про те, що ми не приймаємо порушень прав людини щодо уйгурського народу", - заявив Зубері.

Мехмет Тохті, виконавчий директор Проєкту захисту прав уйгурів, сказав журналістам, що це сильне послання, яке знайде відгук не лише у Китаї та Канаді, а й у всьому світі.

26 жовтня Китай звинуватили у створенні незаконних "поліційних дільниць" у Нідерландах, які діють під виглядом сервісних центрів для китайських громадян, а на практиці використовуються для тиску на китайських дисидентів. Про створення відповідних китайських осередків стало відомо після публікацій ряду західних ЗМІ доповіді іспанської правозахисної організації Safeguard Defenders. У ній зазначається що поліція двох китайських провінцій створила 54 "закордонні сервісні центри" у 21 країні. Більшість із них розташовані у Європі, зокрема - 9 в Іспанії, 4 в Італії, 2 у Лондоні, один у Глазго.

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