Канада готується прийняти 10 тисяч уйгурських біженців з Китаю
Парламент Канади одноголосно ухвалив рішення про приймання у країні 10 тисяч уйгурських біженців, які втекли з Китаю
Про це повідомляє Reuters.
Зазначається, що канадський парламент одноголосно проголосував за пропозицію щодо переселення 10 000 біженців-уйгурів із китайського регіону Сіньцзян до Канади протягом двох років.
Цей крок заснований на рішенні канадських законодавців від лютого 2021 року оголосити поводження Пекіна з уйгурами та іншими тюркськими мусульманами геноцидом. Правозахисні групи вважають, що щонайменше мільйон уйгурів та представників інших переважно мусульманських меншин було ув'язнено у таборах для інтернованих у цьому регіоні.
За словами члена парламенту Канади Саміра Зубері, який спонсорував рух, щонайменше 1600 осіб було затримано в інших країнах за вказівкою Китаю або насильно репатрійовано.
"Це чіткий сигнал про те, що ми не приймаємо порушень прав людини щодо уйгурського народу", - заявив Зубері.
Мехмет Тохті, виконавчий директор Проєкту захисту прав уйгурів, сказав журналістам, що це сильне послання, яке знайде відгук не лише у Китаї та Канаді, а й у всьому світі.
- 26 жовтня Китай звинуватили у створенні незаконних "поліційних дільниць" у Нідерландах, які діють під виглядом сервісних центрів для китайських громадян, а на практиці використовуються для тиску на китайських дисидентів. Про створення відповідних китайських осередків стало відомо після публікацій ряду західних ЗМІ доповіді іспанської правозахисної організації Safeguard Defenders. У ній зазначається що поліція двох китайських провінцій створила 54 "закордонні сервісні центри" у 21 країні. Більшість із них розташовані у Європі, зокрема - 9 в Іспанії, 4 в Італії, 2 у Лондоні, один у Глазго.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.83
Купівля 39.83Продаж 40.53
-
EUR
Купівля 42.6Продаж 43.57
- Актуальне
- Важливе