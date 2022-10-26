Про це повідомляють в BBC з посиланням на заяву речниці МЗС Максім Говенкамп.

"Міністерство закордонних справ зараз розслідує діяльність так званих поліцейських відділків. Коли буде більше ясності щодо цього питання, ми будемо вживати відповідних заходів", - розповіла вона.

Зазначається, що Нідерланди розслідують інформацію про те, що Китай має на території країни два незаконні "поліцейські відділки", які діють під виглядом сервісних центрів для китайських громадян, а на практиці використовуються для тиску на китайських дисидентів.

"Це дуже тривожний сигнал, що громадянин Китаю, схоже, зазнавав переслідування тут, у Нідерландах. У поліції думають над варіантами, який захист запропонувати йому", - зазначила вона.

Говенкамп сказала також, що уряду Нідерландів не було відомо про діяльність цих китайських установ їх створення - незаконне.

На практиці ці осередки займаються переслідуванням нелояльних до влади Китаю людей. Про це стало відомо після публікацій ряду західних ЗМІ доповіді іспанської правозахисної організації Safeguard Defenders. У ній зазначається що поліція двох китайських провінцій створила 54 "закордонні сервісні центри" у 21 країні. Більшість із них розташовані у Європі, зокрема - 9 в Іспанії, 4 в Італії, 2 у Лондоні, один у Глазго.

24 вересня ЗМІ повідомили, що влада Китаю побудувала близько 400 таборів для так званого "перевиховання" меншин, зокрема уйгурів, боротьбою з якими вони займаються останні роки. За оцінками правозахисних організацій, в провінції Сіньцзян понад мільйон уйгурів і представників інших мусульманських меншин перебувають у так званих "таборах для перевиховання", де їх примушують відмовитися від їхньої релігії, культури та мови.

22 жовтня ​​Комуністична партія Китаю на своєму 20-му з'їзді затвердила Сі Цзіньпіна на третій п'ятирічний термін перебування на посаді генерального секретаря Компартії

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