Канада надасть Україні понад 11 тис. штурмових гвинтівок і понад 9 млн набоїв до них
У п’ятницю, 24 листопада, Канада оголосила про надання нового пакету допомоги для України, до якого увійде понад 11 тис. штурмових гвинтівок та понад 9 млн набоїв до них
Про це заявив прем’єр-міністра Канади Джастін Трюдо на спільній пресконференції з президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн та головою Європейської ради Шарлем Мішелем.
"Україна продовжує потребувати підтримки для їх захисту", - заявив Трюдо.
За його словами, Канада передасть українським військовим 11 000 штурмових гвинтівок та понад 9 мільйонів набоїв, які виготовила компанія Colt Canada, що базується в Онтаріо.
Зокрема, під час пресконференції політики обговорили посилення санкцій проти Росії.
- 22 листопада стало відомо, що Канада планує витратити 2,6 млн канадських доларів ($1,9 млрд) на збільшення військової присутності в Європі у 2023-2029 роках.
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