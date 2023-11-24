Канада надасть Україні понад 11 тис. штурмових гвинтівок і понад 9 млн набоїв до них

Про це заявив прем’єр-міністра Канади Джастін Трюдо на спільній пресконференції з президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн та головою Європейської ради Шарлем Мішелем.

"Україна продовжує потребувати підтримки для їх захисту", - заявив Трюдо.

За його словами, Канада передасть українським військовим 11 000 штурмових гвинтівок та понад 9 мільйонів набоїв, які виготовила компанія Colt Canada, що базується в Онтаріо.

Зокрема, під час пресконференції політики обговорили посилення санкцій проти Росії.