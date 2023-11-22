Канада виділить майже $2 млрд на збільшення військової присутності в Європі, - ЗМІ
Канада планує витратити 2,6 млн канадських доларів ($1,9 млрд) на збільшення військової присутності в Європі у 2023-2029 роках
Про це пише видання Report з посиланням на проєкт бюджету країни.
Відповідно до зазначених у документі даних, у 2023-2024 фінансовому році на ці цілі закладено 417 млн канадських доларів (304,4 мільйона доларів США), у 2024-2025-му – 802 млн канадських доларів ($585,4 млн), а 2025-2026-го – 872 мільйони ($636,4 млн).
Також зазначається, що протягом наступних трьох років Канада планує витратити $129,9 млн на посилення своєї військової присутності в Центральній і Східній Європі, включаючи Латвію.
- Напередодні повідомлялося, що уряд Канади просить у парламенту $385 млн на військову допомогу Україні, до якої добу включено надання вогнепальної зброї, камер для дронів, навчання пілотів та обслуговування танків.
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