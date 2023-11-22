Канада виділить майже $2 млрд на збільшення військової присутності в Європі, - ЗМІ

Про це пише видання Report з посиланням на проєкт бюджету країни.

Відповідно до зазначених у документі даних, у 2023-2024 фінансовому році на ці цілі закладено 417 млн канадських доларів (304,4 мільйона доларів США), у 2024-2025-му – 802 млн канадських доларів ($585,4 млн), а 2025-2026-го – 872 мільйони ($636,4 млн).

Також зазначається, що протягом наступних трьох років Канада планує витратити $129,9 млн на посилення своєї військової присутності в Центральній і Східній Європі, включаючи Латвію.