Канада скерує до Європи майже 500 військових через російську агресію

Про це заявив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, передає Укрінформ.



"Я схвалив розгортання до 460 службовців Збройних сил Канади в операції REASSURANCE. Йдеться про збільшення кількості наших військових у Латвії, а також відправку додаткового фрегата та літака морського патрулювання", - повідомив він.



За словами Джастіна Трюдо, країна надасть НАТО додаткові медичні, повітряні, морські та наземні ресурси. Прем'єр-міністр зауважив, що Альянс звертався до Канади по таку допомогу. Вона має посилити підтримку партнерів країни.

Нагадаємо, Канада планує ввести додаткові санкції проти Росії в разі її подальшого вторгнення в Україну

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