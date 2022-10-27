Канада виділить $708 млн на розробку ядерних технологій з меншими викидами

Про це повідомляє Reuters.

Це буде перший комерційний малий модульний реактор у країнах великої сімки. Проєкт розробляє комунальна компанія Ontario Power Generation (OPG), і коштуватиме він $708 млн.

У повідомленні йдеться, що саме енергетична криза, яка виникла через війну в Україні, відновила інтерес до атомної енергетики, і ММР наступного покоління вважаються ефективними та швидшими для будівництва, а також допоможуть прискорити відмову від викопного палива.

"Ми робимо це тому, що ядерна енергія – як джерело енергії, що не спричиняє викидів - має вирішальне значення для досягнення кліматичних цілей Канади та світу", - сказав Вілкінсон.

Канада, разом з іншими країнами Великої Сімки, має наміри до 2050 року досягти нульових викидів. Проміжна мета - до 2030 року скоротити викиди на 40-50% нижче рівня 2005 року. Очікується, що ММР буде завершений до кінця десятиліття, а підготовчі роботи розпочнуться вже в цьому році.

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