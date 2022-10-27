Канада виділить $708 млн на розробку ядерних технологій з меншими викидами
Міністр природних ресурсів Канади Джонатан Вілкінсон заявив, що країна інвестує в розробку малого модульного реактора, завдяки якому мають зменшитися викиди у навколишнє середовище
Про це повідомляє Reuters.
Це буде перший комерційний малий модульний реактор у країнах великої сімки. Проєкт розробляє комунальна компанія Ontario Power Generation (OPG), і коштуватиме він $708 млн.
У повідомленні йдеться, що саме енергетична криза, яка виникла через війну в Україні, відновила інтерес до атомної енергетики, і ММР наступного покоління вважаються ефективними та швидшими для будівництва, а також допоможуть прискорити відмову від викопного палива.
"Ми робимо це тому, що ядерна енергія – як джерело енергії, що не спричиняє викидів - має вирішальне значення для досягнення кліматичних цілей Канади та світу", - сказав Вілкінсон.
Канада, разом з іншими країнами Великої Сімки, має наміри до 2050 року досягти нульових викидів. Проміжна мета - до 2030 року скоротити викиди на 40-50% нижче рівня 2005 року. Очікується, що ММР буде завершений до кінця десятиліття, а підготовчі роботи розпочнуться вже в цьому році.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.13
Купівля 39.13Продаж 39.96
-
EUR
Купівля 38.35Продаж 39.36
- Актуальне
- Важливе