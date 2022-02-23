Канада викликала посла РФ для пояснень щодо визнання "Л/ДНР"

Про це повідомила міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі.



"Я доручила своєму заступнику міністра викликати посла Росії, щоб пояснити продовження агресії Росії, порушення міжнародного права та нехтування українським суверенітетом. Канада підтримує Україну. У відповідь ми введемо жорсткі санкції", - написала вона.





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