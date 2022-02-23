Канада викликала посла РФ для пояснень щодо визнання "Л/ДНР"
Канада викликає посла РФ для пояснень після визнання Путіним "незалежності" ОРДЛО і входження туди російських військ
Про це повідомила міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі.
"Я доручила своєму заступнику міністра викликати посла Росії, щоб пояснити продовження агресії Росії, порушення міжнародного права та нехтування українським суверенітетом. Канада підтримує Україну. У відповідь ми введемо жорсткі санкції", - написала вона.
- Нагадаємо, що у понеділок, 21 лютого, Володимир Путін підписав укази про рішення визнати "державність" терористичних організацій "ЛНР" і "ДНР", які формально контролюють окуповані Росією території Луганщини та Донеччини. Президент РФ Володимир Путін в указах про визнання "Л/ДНР" доручив ввести в ОРДЛО російські війська для "підтримки миру".
- Канада планує ввести додаткові санкції проти Росії в разі її подальшого вторгнення в Україну. Також країна збільшить кількість своїх військових у Європі та посилить підтримку НАТО у зв'язку з агресією РФ.
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