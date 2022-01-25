Канада вивозить сім'ї дипломатів з України на тлі загрози російської агресії
У Канаді закликали сім'ї дипломатів залишити Україну через побоювання нападу РФ
Про це повідомляє theglobeandmail та сайт уряду Канади.
"Уникайте несуттєвих поїздок в Україну через загрози з боку Росії і нарощування військової присутності в країні і навколо неї. Якщо ви перебуваєте в Україні, вам слід оцінити, чи є ваша присутність необхідною", - йдеться на урядовому порталі.
В уряді Канади закликають своїх громадян уникати будь-яких поїздок в окупований Росією Крим та на непідконтрольні території Донецької та Луганської областей.
- Нагадаємо, 16 січня Канада закликала своїх громадян уникати поїздок в Україну через тривалу російську агресію і нарощування військової присутності в країні та навколо неї.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
28.51
Купівля 28.51Продаж 28.9
-
EUR
Купівля 32.12Продаж 32.65
- Актуальне
- Важливе