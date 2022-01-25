Канада вивозить сім'ї дипломатів з України на тлі загрози російської агресії

Про це повідомляє theglobeandmail та сайт уряду Канади.

"Уникайте несуттєвих поїздок в Україну через загрози з боку Росії і нарощування військової присутності в країні і навколо неї. Якщо ви перебуваєте в Україні, вам слід оцінити, чи є ваша присутність необхідною", - йдеться на урядовому порталі.

Місцеве видання також повідомило з посиланням на джерела, що влада Канади наказала сім'ям дипломатичного персоналу залишити Україну через побоювання нападу з боку РФ.

В уряді Канади закликають своїх громадян уникати будь-яких поїздок в окупований Росією Крим та на непідконтрольні території Донецької та Луганської областей.