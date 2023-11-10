Канада ввела санкції проти 9 людей і 6 компаній, які поширюють пропаганду РФ. Серед них дружина молдовського олігарха
Канада у п'ятницю, 10 листопада, запровадила нові санкції проти 9 фізичних та 6 юридичних осіб, які поширюють російську пропаганду: під обмеження потрапила дружина молдовського олігарха Ілана Шора
Відповідне повідомлення з'явилося на сайті Міністерства закордонних справ Канади.
"Ці санкції запроваджуються проти осіб, які беруть участь у підтримуваній Кремлем підготовці дезінформації та військової пропаганди, та безпосередньо сприяють агресивній війні Росії проти України", - вказують у канадському МЗС.
Під санкції потрапили два російські пропагандистські видання "Известия" та "Парламентська газета" і телеканал "Рен-ТВ". Обмеження також ввели проти міжнародного мультимедійного проєкту Russia Beyond, Інституту держави та права Російської академії наук (ІДП РАН) та некомерційного партнерства "Центр соціально-консервативної політики".
Серед людей, які потрапили під санкції:
- Сара Шор, також відома під псевдонімом Жасмін - дружина проросійського молдовського олігарха Ілана Шора, заслужена артистка Росії;
- Ігор Іванов - президент Російської ради з міжнародних справ;
- Іван Тимофєєв - гендиректор Російської ради з міжнародних справ;
- Олег Барабанов - програмний директор Міжнародного дискусійного клубу "Валдай";
- Олександр Чубарьян - науковий керівник Інституту загальної історії РАН;
- Андрій Ільницький - радник голови Міноборони РФ Андрій Ільницький.
Під санкціями опинились і так звані три російські політологи Дмитро Суслов, Олександр Коньков та Андрій Сушенцов.
- 17 жовтня міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі оголосила про введення санкцій проти дев'яти молдовських осіб, які пов’язані з російськими олігархами, та шести ЗМІ, що поширюють російську дезінформацію.
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