Канада ввела санкції проти 9 людей і 6 компаній, які поширюють пропаганду РФ. Серед них дружина молдовського олігарха

Відповідне повідомлення з'явилося на сайті Міністерства закордонних справ Канади.

"Ці санкції запроваджуються проти осіб, які беруть участь у підтримуваній Кремлем підготовці дезінформації та військової пропаганди, та безпосередньо сприяють агресивній війні Росії проти України", - вказують у канадському МЗС.

Під санкції потрапили два російські пропагандистські видання "Известия" та "Парламентська газета" і телеканал "Рен-ТВ". Обмеження також ввели проти міжнародного мультимедійного проєкту Russia Beyond, Інституту держави та права Російської академії наук (ІДП РАН) та некомерційного партнерства "Центр соціально-консервативної політики".

Серед людей, які потрапили під санкції:

Сара Шор, також відома під псевдонімом Жасмін - дружина проросійського молдовського олігарха Ілана Шора, заслужена артистка Росії;

Ігор Іванов - президент Російської ради з міжнародних справ;

Іван Тимофєєв - гендиректор Російської ради з міжнародних справ;

Олег Барабанов - програмний директор Міжнародного дискусійного клубу "Валдай";

Олександр Чубарьян - науковий керівник Інституту загальної історії РАН;

Андрій Ільницький - радник голови Міноборони РФ Андрій Ільницький.

Під санкціями опинились і так звані три російські політологи Дмитро Суслов, Олександр Коньков та Андрій Сушенцов.