Канада ввела санкції проти 6 ЗМІ Молдови, які поширюють російську дезінформацію
Міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі у вівторок, 17 жовтня, оголосила про введення санкцій проти дев'яти молдовських осіб, які пов’язані з російськими олігархами, та шести ЗМІ, що пропагують російську дезінформацію
Про це йдеться на сайті уряду Канади.
Зазначається, що 9 молдовських осіб, проти яких запровадили санкції, пов’язані з впливовими олігархами, такими як Володимир Плахотнюк та Ілан Шор, які раніше вже потрапили під канадські санкції.
"Деякі особи, щодо яких сьогодні застосовано санкції, також пов’язані з політичною партією Шора, санкції до якої Канада ввела в червні 2023 року у відповідь на її постійні зусилля дестабілізувати демократично обраний уряд Молдови на користь Росії", - йдеться у заяві уряду Канади.
Крім того, під санкції потрапили 6 молдавських телевізійних станцій, які активно пропагують і поширюють російську дезінформацію, щоб виправдати агресивну війну Росії проти України.
Повідомляється, що Канада запроваджує ці санкції проти російських колабораціоністів у Молдові в контексті четвертого засідання Платформи підтримки Молдови, яке відбудеться 17 жовтня 2023 року в Кишиневі. Платформа координує міжнародну підтримку Молдови в контексті кризи, спричиненої загарбницькою війною Росії проти України.
"Сьогодні ми посилаємо чітке повідомлення зловмисним фізичним та юридичним особам у Молдові, що підтримка неспровокованого та невиправданого повномасштабного вторгнення Путіна в Україну не залишиться безкарною. Ми продовжуємо найрішучіше засуджувати цю війну та підтверджуємо нашу непохитну підтримку Молдови та України, які захищають свою незалежність, права та свободи від агресивних дій Кремля", - заявила очільниця МЗС Канади Мелані Жолі.
- Також у п'ятницю, 22 вересня, Канада запровадила санкції проти понад 60 російських фізичних і юридичних осіб. Зокрема до списку потрапив Московський державний інститут міжнародних відносин, видання "Взгляд", "Комсомольська правда", молодіжні організації "Юнармія", "Молода гвардія" та інші.
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