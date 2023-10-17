Канада ввела санкції проти 6 ЗМІ Молдови, які поширюють російську дезінформацію

Про це йдеться на сайті уряду Канади.

Зазначається, що 9 молдовських осіб, проти яких запровадили санкції, пов’язані з впливовими олігархами, такими як Володимир Плахотнюк та Ілан Шор, які раніше вже потрапили під канадські санкції.

"Деякі особи, щодо яких сьогодні застосовано санкції, також пов’язані з політичною партією Шора, санкції до якої Канада ввела в червні 2023 року у відповідь на її постійні зусилля дестабілізувати демократично обраний уряд Молдови на користь Росії", - йдеться у заяві уряду Канади.

Крім того, під санкції потрапили 6 молдавських телевізійних станцій, які активно пропагують і поширюють російську дезінформацію, щоб виправдати агресивну війну Росії проти України.

Повідомляється, що Канада запроваджує ці санкції проти російських колабораціоністів у Молдові в контексті четвертого засідання Платформи підтримки Молдови, яке відбудеться 17 жовтня 2023 року в Кишиневі. Платформа координує міжнародну підтримку Молдови в контексті кризи, спричиненої загарбницькою війною Росії проти України.

"Сьогодні ми посилаємо чітке повідомлення зловмисним фізичним та юридичним особам у Молдові, що підтримка неспровокованого та невиправданого повномасштабного вторгнення Путіна в Україну не залишиться безкарною. Ми продовжуємо найрішучіше засуджувати цю війну та підтверджуємо нашу непохитну підтримку Молдови та України, які захищають свою незалежність, права та свободи від агресивних дій Кремля", - заявила очільниця МЗС Канади Мелані Жолі.