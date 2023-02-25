Про це пише російська державна агенція РІА "Новости"

Третяк в Канаді став легендою. Він стояв на воротах у всіх восьми матчах серії хокейних ігор любителів СРСР проти професіоналів із НХЛ у 1972 році. А у 1974 зіграв сім із восьми матчів у такій же серії проти збірної північноамериканської ліги ВХЛ.

31 грудня 1975 року він зіграв у матчі ЦСКА проти канадського "Монреаль Канадієнс". Гра закінчилася з рахунком 3-3, а журналісти по напруженню назвали її "найкращою в історії хокею".

У 1989 році він став першим радянським хокеїстом, який увійшов до Зали слави хокею в Торонто.

У 2003 році він став депутатом держдуми.