Канада ввела санкції проти депутата держдуми Третьяка, який входить до зали хокейної слави у Торонто
Депутат держдуми, а колись відомий хокейний воротар Владислав Третьяк, який став легендою "Монреаль Канадієнс", потрапив під санкції Канади
Про це пише російська державна агенція РІА "Новости"
Третяк в Канаді став легендою. Він стояв на воротах у всіх восьми матчах серії хокейних ігор любителів СРСР проти професіоналів із НХЛ у 1972 році. А у 1974 зіграв сім із восьми матчів у такій же серії проти збірної північноамериканської ліги ВХЛ.
31 грудня 1975 року він зіграв у матчі ЦСКА проти канадського "Монреаль Канадієнс". Гра закінчилася з рахунком 3-3, а журналісти по напруженню назвали її "найкращою в історії хокею".
У 1989 році він став першим радянським хокеїстом, який увійшов до Зали слави хокею в Торонто.
У 2003 році він став депутатом держдуми.
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