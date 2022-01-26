Канадська опозиція вимагає від Трюдо передати Україні летальну зброю

Про це сказав депутат від Консервативної партії Канади Майкл Чонг, передає Укрінформ.

“Уряди США, Великої Британії, Польщі, Литви, Латвії, Естонії, Чехії та інших країн вже надали Україні оборонну зброю, а прем’єр-міністр Трюдо - ні. Тому канадські консерватори знову закликають прем’єр-міністра Трюдо негайно надати Україні летальну оборонну зброю, зокрема ту, що мала надійти курдським силам оборони”, - сказав Чонг.



Він додав, що прем'єр-міністру Джастіну Трюдо треба прийняти відповідні рішення.

“Зі збільшенням кількості ознак потенційного російського вторгнення до України, час прем’єр-міністру Трюдо припинити вагатися. Україна прямо каже уряду Трюдо, чого потребує для самооборони: летальної оборонної зброї”, - наголосив політик.

Нагадаємо, що уряд Нідерландів готовий надати Україні оборонну зброю.

Крім того, США нададуть Україні летальну зброю у разі нового вторгнення РФ.

Чехія передасть Україні 4 тис. артилерійських снарядів на тлі загрози вторгнення Росії.